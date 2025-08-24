La ciudad de Córdoba arrancó la mañana del penúltimo domingo de agosto con temperaturas invernales. Según informó el Observatorio Córdoba, la mínima registrada fue de 2,6 ºC a las 7:20; sin embargo, con el paso de los minutos subió rápidamente hasta ubicarse en 8,8 ºC a las 9:00.

La máxima del sábado alcanzó los 16,6 ºC.

Para el resto de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ascenso de la temperatura y una máxima de 20 ºC. El cielo estará despejado, por lo que no habrá probabilidad de precipitaciones.

Respecto del fuerte viento que azotó la provincia durante los últimos días, el SMN anunció que recién por la tarde podría incrementarse la intensidad del viento norte, lo que provocaría ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que, durante toda la semana, las mínimas rondarían los 10 ºC y las máximas estarían en torno a los 23 o 24 ºC.

Recién para el próximo sábado 30 de agosto se espera el ingreso de una masa de aire frío, producto de la rotación del viento hacia el sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura, en consonancia con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.