Durante los últimos días, la Iniciativa Bloomberg realizó mediciones de velocidad para estudiar el comportamiento de los cordobeses en las calles. Fue un trabajo realizado en colaboración con la Universidad Johns Hopkins, junto a CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El relevamiento precisa que se registró un crecimiento sostenido de exceso de velocidad y comportamiento riesgoso en la ciudad de Córdoba. Esto ya que hubo casi un 60% de prevalencia de exceso de velocidad.

Lo llamativo es que en la ciudad de Buenos Aires, en paralelo, se registró un 17%. Las mediciones fueron realizadas en el mismo momento y con la misma tecnología.

Además, 6 de cada 10 personas llevan puesto el casco cuando circulan en moto y, otro dato llamativo, solo el 4% de los niños de entre 5 a 11 años utilizan un sistema de retención infantil.

El cinturón de seguridad es utilizado poco en los vehículos comerciales, como taxis, y en los autos particulares es más utilizado por mujeres (70%) que por varones (60%). Los acompañantes lo usan menos aún: solo un 18%.