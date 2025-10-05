Tres viviendas ubicadas en una zona marginal de la ciudad de Córdoba resultaron totalmente consumidas por las llamas de un incendio este sábado por la noche, sin que se produjeran víctimas de mayor consideración.

Personal de Bomberos de la Provincia acudió al llamado de los vecinos por un incendio de importante magnitud que se desató en la calle Jonás Larguía al 6.400, en el barrio Silvano Funes, al noroeste de la capital.

El siniestro terminó por consumir en su totalidad las tres precarias casas ubicadas a la vera del canal, mientras que siete personas debieron ser asistidas por personal del servicio 107 a raíz de que habían inhalado monóxido de carbono.

Ninguno de los atendidos revistió gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hasta un nosocomio.

Según personal policial, “las llamas se propagaron rápidamente y dejaron pérdidas totales en la zona”, aunque el trabajo de los bomberos “evitó su propagación a otras construcciones cercanas”.

Las causas que originaron el siniestro se encuentran bajo investigación.