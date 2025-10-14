En Córdoba, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 1,8 % en septiembre

El Gobierno de la Provincia informó que, en septiembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró una variación en su Nivel General del 1,8% respecto al mes anterior.

De esta manera, se registra una suba de precios del 34,6% interanual y acumula un 23% en lo que va del año.

Los rubros que más aumentaron fueron Enseñanza (2,9%), Bienes y Servicios Varios (2,6%) y Salud (2,4%). Por su parte, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (0,2%) e Indumentaria y Calzados (0,9%) fueron los que menos suba registraron.

En esta ocasión, la inflación de la Provincia es menor a la registrada a nivel nacional por el Indec, que informó que fue del 2,1% en el mismo período.