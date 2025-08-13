En Córdoba, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 1,9% en julio

La dirección general de Estadísticas y Censos registró en julio una suba del Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) del 1,9%. Cifra que coincide con la registrada a nivel nacional por el Indec.

De esta manera, se registra un aumento de los precios del 18,6% en lo que va en 2025 y del 40,8% a nivel interanual.

Los rubros que más aumentaron fueron Esparcimiento (3,9), Enseñanza (3,8) y Transporte y Comunicaciones (2,2%). Por su parte, Indumentaria y Calzados (1,1%) fue lo que menos aumentó en ese período.