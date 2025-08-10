En un nuevo hecho de inseguridad que deja al descubierto la vulnerabilidad con la que trabajan los choferes de aplicaciones de viajes, la Policía de Córdoba logró recuperar en la madrugada de este domingo un vehículo que le había sido sustraído a una conductora.

Todo ocurrió luego de que una mujer fuera asaltada por varios sujetos quienes luego de engañarla mediante la realización de un falso viaje le sustrajeron un Volkswagen Suran en barrio Nuevo Argüello, ubicado al norte de la ciudad de Córdoba.

La mujer dio rápido aviso a la policía y tras un operativo que finalizó en la intersección de las calles Adolfo Scandroglio y Pública los uniformados lograron recuperar el vehículo y aprehender a un adolescente de 16 años que estaba solo conduciendo el auto.

Tanto el menor como el vehículo y los demás elementos secuestrados fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la Justicia.

Según la denuncia de la víctima, el asalto se produjo en Gabriel Ortega al 7700, cuando fue alcanzada por varios sujetos mientras trabajaba con la aplicación.

Denuncia

En otro hecho de violencia urbana, en la noche del sábado personal policial detuvo a un hombre de 39 años en barrio Alta Córdoba, luego de recibir la denuncia por parte de un comerciante de que el sujeto extorsionaba a los automovilistas cobrándoles para cuidar los autos a cambio de $4.000 sin ninguna autorización.

La detención se produjo en la calle Mariano Fragueiro al 2000 y en el momento personal policial constató el hecho denunciado y secuestró un chaleco refractario.

El hombre de 39 años fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.