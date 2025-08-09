Los automovilistas de Córdoba capital ya pueden percibir los alcances del micropricing de YPF, el nuevo sistema utilizado por la petrolera estatal para variar sus precios en forma automática según el consumo que se registre en cada ciudad.

Así, la mañana del sábado arrancó con un nuevo aumento, el tercero en lo que va de agosto.

En promedio el incremento es del 0,81%, aunque no en todos los surtidores tiene el mismo efecto ya que mientras en el centro de la capital el litro de nafta súper se consigue a $1.375, en algunas estaciones de servicio de la zona norte el valor trepó a $1.412.

La diferencia tiene que ver con la aplicación del micropricing, que no es otra cosa que la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores de acuerdo a la demanda. Es decir, el sistema modifica los precios de los combustibles según la demanda, el flujo vehicular y la competencia en cada zona.

En rigor de verdad, se trata del tercer aumento que en sólo diez días determinó para sus combustibles la petrolera estatal.

Previo al de hoy, el lunes 4 se produjo un ajuste promedio del 1,12% y el viernes primero otro del 0,48%. Durante todo 2025 el precio de la nafta súper subió un 14,35%.

Además de la aplicación del micropricing, las autoridades nacionales de YPF comunicaron que los aumentos responden a factores como la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y el ajuste en el precio de los biocombustibles.