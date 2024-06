Las cárceles de Córdoba tienen una composición variopinta en cuánto a los motivos que condujeron a la detención. Ante la consulta de cuál es la causa más frecuente de detención, seguramente los y las cordobesas se inclinarían por causales vinculadas al robo, a la violencia o al tráfico de estupefacientes.

Algo de razón asiste al sentido común. La primera causa de detenciones de los más de 15 mil presos que alojaba el sistema penitenciario cordobés en 2022, fueron robos y hurtos, que representaban el 30.9% del total de personas detenidas. Los datos surgen del Informe Anual para Córdoba elaborado por el Sistema nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP 2022).

La sorpresa aparece en la segunda causa de pérdida de la libertad: son los episodios vinculados a la violencia de género. En 2022 en presidios cordobeses, había 2.732 personas detenidas por causas vinculadas a la violencia de género, solamente considerando las violaciones, el abuso sexual y otros delitos vinculados con la integridad sexual.

El número debería ser mucho mayor porque en el tercer ítem, los actos violentos como asesinatos, agresiones, lesiones y amenazas están incluidos también episodios de violencia de género que el registro provincial no discrimina.

Recién en cuarto lugar (10,4%) aparecen las causales por infracciones a la Ley N° 23.737: Estupefacientes incluidos la comercialización y 28 detenidos por tenencia para consumo.

El detalle en Córdoba Capital

Con esta sorprendente estadística en mente, es que el periodista Adolfo Ruíz analizó información pública que suministró el mismísimo TSJ con la revelación de que dos de cada tres presos que ingresaron al sistema penal en la ciudad de Córdoba en 2022 lo hicieron por causas relacionadas con violencia familiar y de género.

No son condenas judiciales; son las decisiones que toman las fiscalías de instrucción de la capital de la provincia al decidir si un procesado debe o no quedar detenido durante el proceso. Luego, con la continuidad de la causa esos detenidos pueden o no recuperar la libertad.

En la ciudad capital se han creado las Fiscalías Especiales, esto es lo que permite discriminar el detalle. Concretamente, los fiscales capitalinos resolvieron encarcelar a 1.388 individuos en 2022, de los cuales 896 fueron denunciados por violencia familiar y/o de género.

A esta cifra, deben agregarse 44 detenciones determinadas por la Fiscalía Especial en Delitos contra la Integridad Sexual. O sea, detenidos totales por cuestiones de género, son 940, el 67.7% de las 1388 detenciones ordenadas. Dos de cada tres detenciones ordenadas en la ciudad de Córdoba, lo fueron por causales de violencia de género.

Con este antecedente, no sorprende que en las cárceles cordobeses, las personas detenidas por esta problemática esté en franca expansión. En contrapartida, menos del 33 % de las detenciones en 2022 obedecieron al resto de los delitos contemplados en el Código Penal: robos, hurtos, asaltos, homicidios, ciberdelitos, abusos sexuales, estafas, narcomenudeo, delitos complejos y un larguísimo etcétera.