El pasado viernes por la mañana Raúl Montenegro, biólogo, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y premio Nobel Alternativo 2004 (galardón recibido en el Parlamento Sueco, en Estocolmo), presentó en la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, contra el vocero presidencial Manuel Adorni “y otros responsables que identifique la investigación”.

Es por la probable comisión del delito de incitación a la violencia (Artículo 212 del Código Penal). Además se solicitó que se investigue si hubo asociación ilícita (Artículo 210 del Código Penal). Estos delitos se habrían cometido cuando Javier Milei dio difusión en redes a una noticia falsa sobre arresto de 17 integrantes de La Campora como autores de incendio.

La denuncia presentada consideró que la conducta del presidente Milei al repostear una noticia falsa fue “irresponsable y prima facie ilegal”, además de entrañar el riesgo de “ generar actos de violencia impredecibles”.

Tras indicar que un presidente debe chequear lo que retransmite desde el poder, recalcó que, Javier Milei, por el contrario, viene mostrando una irresponsabilidad no tiene precedentes.

Montenegro recordó que no tiene ninguna filiación partidaria, para evitar distracciones y/o posibles desviaciones intencionales.

Se puede acceder al texto compelto de la denuncia aquí.

El comunicado

FUNAM INFORMA

Córdoba (Argentina), 27 de septiembre de 2024.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que este viernes 27 de septiembre, por la tarde, el Prof. Dr. Raúl Montenegro presentó una denuncia penal “contra el presidente Javier Milei, contra el vocero presidencial Manuel Adorni, y otros, después que el presidente reposteara una noticia falsa sobre arresto de 17 integrantes de La Cámpora como autores de los graves incendios en Córdoba. La fake news de Milei fue desmentida por el gobierno y la justicia cordobesas.

El Dr. Raúl Montenegro es profesor titular en la Cátedra “A” de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige el Campus Córdoba del Right Livelihood College, que reúne a todos los premiados en el mundo con el Nobel Alternativo, distinción que él mismo recibió en el Parlamento Sueco en 2004.

En 2020, Montenegro y el abogado Juan Smith denunciaron penalmente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por haber demorado el pedido de auxilio al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Ese año se quemaron más de 320.000 hectáreas. “Carezco de filiación partidaria, indicó. Y la falsa noticia de Milei pudo afectar a grupos de cualquier partido político, o comunidades. Por eso este tipo de actitud irresponsable no debe quedar ni en el silencio, ni en la impunidad”.

El delito de incitación a la violencia

La denuncia presentada por Raúl Montenegro ante la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal, a cargo de

Maximiliano Hairabedián, indica que ese acto del presidente de la Nación implicó “la probable comisión del delito de incitación a la violencia (Artículo 212 del Código Penal)”. Pidió además que “se investigue posible asociación ilícita entre el presidente y los generadores de la noticia falsa (Artículo 210 del Código Penal)”.

Montenegro considero que “la prima facie ilegal e irresponsable conducta del presidente Javier Milei de repostear una noticia falsa pudo y puede generar actos de violencia impredecibles entre actores sociales enfrentados político-partidariamente, y entre los afectados y los falsamente acusados. Habiendo estado horas antes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, una fuente directa sobre los detenidos, y disponer como ningún otro ciudadano de múltiples formas para corroborar la veracidad de la noticia, el presidente – sospechosamente- optó por repostear sin chequeo alguno la noticia falsa.

Esto no tiene precedentes. Debido a que una gran cantidad de personas que accedió a la falsa noticia diseminada por Milei no tuvo acceso a las desmentidas, para esas personas lo reposteado por el presidente seguirá siendo algo real. No sería la primera vez que un alto funcionario miente sabiendo que las desmentidas no siempre reparan el daño hecho por una fake news”.

Tras recalcar que “cualquier funcionario público, y muy especialmente el presidente de la nación, deben chequear la información antes de transmitirla”, calificó el hecho como “inédito” pero “no el primero en que incurre Javier Milei, quien viene demostrando -como funcionario- una inaceptable y peligrosa irresponsabilidad serial”.

En los incendios de la provincia de Córdoba, que ya consumieron 69.000 hectáreas, Montenegro indicó que “además de quemar viviendas y sueños, los incendios disminuyeron dramáticamente la ya reducida biodiversidad de la provincia. Apenas queda, por ejemplo, menos del 4% de bosque nativo en buenas condiciones de conservación.

A pesar de esto siguen dañándose con total impunidad, y una repetida impericia de los gobiernos, las fábricas serranas de agua, de suelos y de resistencia al cambio climático global”. Agregó que las 69.000 hectáreas quemadas este año “se suman a las más de 320.000 quemadas en 2020 durante la deplorable gestión ambiental de Juan Schiaretti. S

e quema a una velocidad notablemente mayor que la capacidad de los ecosistemas para regenerar biodiversidad. Porque debe quedar claro, La biodiversidad no se planta. Solo puede ser reconstituida por los ambientes de alta biodiversidad que aún quedan sin alterar. Solo la llamada sucesión ecológica secundaria puede reconstruir lo ambientalmente roto por fuego y desmontes”.

Gravedad institucional de la falsa noticia distribuida por Javier Milei

En su presentación penal, el Dr. Raúl Montenegro indicó: “La gravedad institucional de lo ocurrido es de una magnitud superlativa, y con consecuencias extremadamente delicadas, pues naturaliza la liviandad presidencial para distribuir noticias falsas que pueden provocar graves actos de violencia y venganza.

Esto es válido y aplicable cualquiera sea el partido político al cual pertenece un presidente que difunde mensajes falsos, y cualquiera sea el partido político al que pertenecen grupos de otro u otros partidos políticos, y que es/son injustamente acusado/s en esas noticias falsas.

La ausencia de condena social, y la no tramitación judicial del caso que denunciamos penalmente, permitiría instalar la certeza de que los actos presidenciales, como el ocurrido, no merecen actos judiciales, ni imputaciones, ni juzgamiento, ni eventual condena. Esto es extremadamente grave para la salud institucional de un país”.