Desde el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, manifestaron su acompañamiento a la marcha federal universitaria de este 2 de octubre, la que prevén será multitudinaria, más que la anterior, la del 23 de abril pasado.

En diálogo con Canal 10, la Vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio señaló que “estamos preparándonos para la marcha cuya convocatoria creemos que va a ser superior a la anterior, confiamos en que la gente y la comunidad en su conjunto, no sólo la comunidad universitaria, sino la sociedad cordobesa, entienden la importancia de de la universidad y sobre todo de la universidad más antigua del país, así que estamos confiados en que nos van a acompañar.”

Una marcha que también tiene que ver con un reclamo en el que se mostró la imagen refrendando el documento del Consejo Interuniversitario Nacional CIN, donde están todos juntos: la universidad, los gremios: docentes, no docentes, los estudiantes y las estudiantes, le planteamos a Marchisio ante lo que nos expresó que “es una preocupación que tenemos todos, primero era los fondos de funcionamiento que es verdad, llegan pero no alcanza, porque los salarios tienen un atraso muy significativo y eso empieza a perjudicar, no digo la calidad porque nosotros no dudamos de la calidad de nuestros cuerpos docentes, pero sí todas las políticas que hay atrás de la formación de un docente, los planes de doctorado, los financiamientos y los atrasos salariales son muy significativos”, comentó la Vicerrectora.

Recordemos que al mencionar los sueldos de los docentes, estamos hablando de un 50% de atraso salarial en lo que va de este periodo, a lo que Marchisio puntualizó que “es verdad que se fueron dando leves incrementos pero ese atraso se viene arrastrando desde el 2023 y eso no se actualizó”, detalló.

A la Vicerrectora le planteamos que este presupuesto de financiameinto universitario previsto para el 2024 y aprobado por el Congreso está ante un posible veto presidencial, contemplando sólo el 2024, ni siquiera se habla del 2025, ante lo que nos comentó que “sí es para el 2024 y ahí estamos esperando.”

Marchisio: “esperamos una marcha multitudinaria en defensa de la universidad pública”

Finalmente le consultamos a Marchisio sobre si la marcha de mañana va a ser similar a la anterior respecto del horario y su organización cómo, respecto de lo que nos dijo que “la modalidad es la misma, la idea es que marchemos en paz, en silencio, por la universidad, por la educación pública. Nos vamos a concentrar esta vez a las 12, la vez pasada fue a las 11, mañana nos concentramos a las 12 en el en el Monumento a la reforma aquí en el eje de la ciudad universitaria y desde allí vamos a marchar. Vamos a cambiar levemente el recorrido porque en la marcha anterior tuvimos algunos problemas en la Chacauco, por el cantero central, por lo que vamos a dar la vuelta y nos vamos a concentrar luego en la Irigoyen, al igual que en la marcha anterior en el Arzobispado”, agregó y explicó que va a haber un escenario donde van a estar la Universidad Nacional y todas las universidades públicas de la provincia, se suma la Provincial, acompañándonos y luego se suman otros gremios que no van a estar en el escenario pero si nos acompañan en el reclamo. Está prevista la lectura de un documento a las 14:30hs.”

La respuesta a los dichos del Gobierno Nacional

En las últimas horas, desde el Gobierno Nacional le ha restado importancia a este reclamo, a esta marcha, diciendo que entre otras cosas, que esta es una marcha con tinte político, y al planteárselo a la Vicerrectora nos dijo que “Yo no coincido, pero yo le preguntaría al Gobierno, si es político más del 50% de pobreza... porque todo es política pareciera ser... nosotros estamos reclamando algo que pensamos que es justo y la sociedad nos está acompañando porque apoya la educación y apoya a la universidad como sistema educativo”, concluyó Marchisio.