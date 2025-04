En el Día del Animal los saludamos en la plaza

Cada 29 de Abril, se celebra el Día del Animal en Argentina, en conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, nacido en Córdoba en 1850 y abogado, fue impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales y presidente y secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales.

Cada año, nos planteamos reflexionar además de celebrar, y condenar el abandono, maltrato y falta de castigo que son, entre otras cosas, los reclamos que alzan la voz de quienes nos condolemos ante estas violencias.

Siempre es pertinente asumir el compromiso y fomentar la concientización social, para poner de relevancia la importancia de una ley acorde, que contemple el cuidado y refugios que alberguen a animales rescatados para contenerlos y darlos en adopción.

También es fundamental la contención que debe tener una familia al adoptar un animal y hacerse cargo del trato acorde que se merecen estos seres como un miembro más de la familia, porque así se toma la responsabilidad que necesita en el animal.

Por eso, analizar distintos factores a la hora de dar en adopción a marcotas, que estén castrados y vacunados, a excepción de los cachorros, que deben esperar hasta los seis meses para castrarlos, por lo que los dan con el compromiso de castración por parte del adoptante.

Respecto de los animales callejeros, se vienen registrando casos de cierta crueldad humana hacia los animales, y eso duele y marca una tendencia porque se ven cosas muy feas, y no solamente en las calles.

Todos podemos ayudar desde el lugar que ocupemos en la sociedad, siendo responsables al momento de comprometerse con el cuidado de una mascota y que más allá del dinero, lo importante también es el tiempo que le debemos dedicar a su cuidado e higiene.

Ley insuficiente o poco aplicada

Si bien es poco el marco de protección y legalidad que resguarda el bienestar animal, hay dos centros de castración (en Córdoba) pero hacen falta más.

La "Ley Sarmiento" número 2786, es una norma pionera en la Argentina que prohibió el maltrato de animales. Esta ley fue promulgada en 1891 y estableció actos punibles y sanciones, para aquellos que ejercieran malos tratos hacia los animales.

También es necesaria una ley, la que está, la Ley Sarmiento, debería aplicarse de manera más rigurosa, hay tantos casos de maltrato animal que a veces se llega muy tarde porque porque se murió o lo robaron.

Perros y Gatos nos acompañan a todas partes

En cuanto al comportamientos e inserción social de las mascotas, se ha avanzado bastante respecto de los espacios amigables para las mascotas, Córdoba cuenta con numerosos lugares pet-friendly, incluyendo bares, restaurantes, hoteles, campings y espacios recreativos.

En numerosas plazas de la ciudad, hay espacios especiales para las mascotas, con caniles, depósitos de residuos y hasta bolsitas para quienes olvidan llevarlas cuando pasean a sus mascotas. Canal 10, visitó la Plaza de la Intendencia, donde hablamos con la gente que paseaba junto a sus pequeños compañeros.

En las grandes superficies y shoppings, ya hay algunos de estos lugares que permiten el ingreso de mascotas, respetando ciertos requisitos, como la utilización de collares para llevar atadas a las mascotas y ciertas medidas de seguridad e higiene que se deben respetar.

Las tipologías de mascotas permitidas en algunos de esos lugares refieren a Perros y gatos domésticos, no están permitidas las mascotas consideradas de raza peligrosa según ordenanza de la municipalidad de Córdoba N° 13321. Se permite 1 mascota por adulto responsable, quien deberá estar siempre con la mascota durante la visita. La mascota debe contar durante toda su visita con collar, chapita identificatoria y correa de no más de 2mts de largo, preferiblemente de 1.20mts de largo, en los casos necesarios colocar bozal a la mascota (mascotas que estén nerviosas en el paseo, que ladren o gruñan). La circulación de mascotas está permitida únicamente en espacios comunes del shopping. No se permite el ingreso a locales comerciales, salvo indicación de lo contrario en la vidriera de los locales. No se permite el ingreso a los sanitarios. El acceso a la zona de terraza está permitido. Para llegar a la misma deberá trasladar a la mascota por el Patio de comidas en brazos o mochila. Al momento de la utilización de las escaleras mecánica la mascota debe ir en brazos o en una mochila que la porte, no se permite que la mascota vaya sobre los escalones por seguridad de la misma. No se debe dejar a las mascotas apostadas a los ingresos de los locales, ni desatendidas o solas durante ningún momento del paseo. Es responsabilidad del dueño recolectar las heces de las mascotas. Para la caca: bolsitas y toallitas desinfectantes. Para el pis: paños de papel y toallitas desinfectantes. Las mascotas deberán contar con las vacunas al día y el adulto a cargo contar con una copia disponible del carnet de vacunación vigente.

Generosidad y compromiso

Finalmente, saludar y felicitar en este día también, a los refugios de mascotas, que tanto hacen rescatando animalitos de las calles para darlos en adopción, por lo que sería muy importante que se los apoye y acompañe, para poner en valor semejantes iniciativas.

Cada quien reconoce sus responsabilidades en esto de incluir a mascotas en la vida familiar, por lo que es imprescindible asesorarse bien al momento de adoptar animalitos para llevarlos a casa, no son objetos ni cosas, son seres vivos y merecen cuidado y respeto, para propender a una sana convivencia.

Educar desde el respeto y la responsabilidad, es la mejor receta para que la vida junto a las mascotas sea una experiencia placentera y comprometida, de lo contrario, mejor será evitar adoptarlas.