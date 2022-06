En la primer protesta por el esclarecimiento del crimen de Nora Dalmasso que se realiza frente al polo Judicial de Río Cuarto, el hermano de la víctima, Juan, dijo que en el juicio que se lleva a cabo contra Marcelo Macarrón hubo “testigos cuidados”.

“Creo que hay testigos que han estado aquí, que los han cuidado, no les han preguntado y que saben algo más”, señaló el hombre, en momentos en que se sumaba a la convocatoria.

En diálogo con la prensa local, prefirió no responder a la pregunta si consideraba a Macarrón como responsable o no de la muerte de su hermana, y manifestó que “si tuviera pruebas, las hubiera aportado a la justicia”.

Dalmasso señaló haber hecho “todo lo que humanamente ha tenido a su alcance” en pos de intentar esclarecer el crimen de su hermana, aunque también sostuvo que hubo cosas que podía haber intentado hacer, pero no lo logró.

“Yo valoro que hemos pasado calvarios en estos 15 años y como familia hemos salido adelante (…) Y si en algo me equivoqué, es porque soy humano, es en no haber pedido a gritos o clamar justicia ni mover cuestiones políticas, por querer estar siempre al margen de eso”, señaló el hermano de Nora.

Por último, el hombre dijo tener “pocas expectativas” de que se esclarezca el crimen de Nora durante el juicio que se lleva adelante en la capital alterna de la provincia de Córdoba.

La primera marcha

Numerosas organizaciones de Río Cuarto participan de una protesta este miércoles al mediodía en la explanada del edificio de Tribunales, por la marcha del juicio a Marcelo Macarrón y para reclamar justicia por Nora Dalmasso y otras víctimas de femicidio.

Es la primera vez, en más de 15 años, que el nombre de Nora encabeza un reclamo público y el primero en oponerse a la protesta fue el hijo de la víctima y del acusado: Facundo Macarrón.

“Esta marcha es para presionar a que se condene a una persona inocente. Eso no es justicia”, sostuvo, el joven.

“Justicia es pedir por la verdad, no pedir que se condene a una persona sin pruebas porque “no hay otra”, “porque quienes investigaron no pudieron o no quisieron buscar la verdad”, dijo en un intercambio de WhatsApp con Telediario.

"Si la marcha fuese para pedir una verdadera justicia, y no la condena a un inocente, por supuesto que mi familia y yo acompañaríamos esta marcha", señaló Facundo, quien además, cuestionó a los organizadores de la marcha.

El diplomático indicó: “Me cuesta creer que esas mismas agrupaciones que hablan de feminismo y diversidad no marcharon cuando estuve imputado durante más de cinco años por el solo hecho de ser gay, o cuando desde la investigación y los medios ejercieron la violencia de género institucional y simbólica contra mi mamá”.

