El Consejo Superior (CS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trató este martes, un proyecto para “adecuar, reconvertir y reorganizar a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT)”.

En una sesión con momentos de tensión, la masiva presencia de trabajadores en el recinto logró que representantes de los empleados nucleados en una comisión intersindical, pudieran hacer conocer su postura ante las comisiones que analizaron el proyecto y luego durante la sesión.

Los empleados vienen reclamando desde hace semanas definiciones respecto del proyecto que prevé un ajuste presupuestario para el financiamiento del multimedio universitario que incluye medidas como jubilaciones anticipadas, cese de contratos, pasantías y personal que trabaja como monotributistas, además de abrir un registro para retiros “voluntarios”, la eventual posibilidad de pasar personal a áreas de la UNC “en comisión” e iniciar un procedimiento preventivo de crisis para la empresa.

Ver: El Consejo Superior de la UNC debate un plan de ajuste para el Multimedio SRT

Ante la negativa de las autoridades de la empresa y de la UNC de brindar precisiones respecto de un plan de sostenibilidad y sustentabilidad de los medios a futuro, los detalles de las medidas de ajuste y/o el alcance de las mismas en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que podrían perderse, los trabajadores elaboraron un documento con su postura respecto del ajuste que fue presentado a las autoridades la semana pasada y leído ayer durante la sesión.

Durante el debate del proyecto en el pleno del CS, varios decanos y conciliarios admitieron que el mismo podría tener defectos de forma para ser tratado y admitieron no conocer en detalle la situación financiera y laboral de los SRT, incluso algunos reconocieron que recién pudieron leer el el texto el mismo martes poco antes de la sesión.

La sesión comenzó a las 17, con la presencia masiva de trabajadores de prensa, televisión, locutores, técnicos, operadores y trabajadores administrativos de los SRT que concentraron en ciudad universitaria desde las 15.

Además, de la presencia de trabajadores de la empresa y de sus delegados de la Comisión Intersindical, hubo representantes de los cuerpos orgánicos del Sindicato Argentino de Televisión (SAT SAID), del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPren), del Sindicato Argentino de Locutores (SAL) y de la Asociacion Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC).

También sumaron su apoyo a los trabajadores de los SRT representantes de diferentes gremios, sindicatos, partidos políticos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y estudiantes de diversas facultades que se hicieron presentes dentro del recinto mientras se trataba el proyecto.

La palabra de los trabajadores

Tras la participación de la comisión intersindical en las comisiones, durante la sesión fue otorgada la palabra a los trabajadores.

El periodista Dante Leguizamón, en representación de sus compañeros, leyó el documento elaborado conjuntamente con toda la planta de empleados. El texto hizo espacial hincapié en oponerse al ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno nacional contra las universidades públicas y remarcó el profundo rechazo de los trabajadores a la reducción del financiamiento a los SRT y a que la solución sea la pérdida de puestos de trabajo en lugar de una estrategia común de todos los estamentos universitarios para reclamar los fondos que permitan el normal funcionamiento de la UNC y de todos sus estamentos y empresas.

“Hacemos nuestras las palabras firmadas por el Rector Boretto en un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el jueves pasado. Todo lo que nos pasa se soluciona como país con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y nosotros, agregamos: con más y mejor trabajo”, indicó el docuemnto leído por Leguizamón.

El texto recordó además a los miembros del CS que "el viernes pasado el Rector le dijo a nuestros delegados que el congelamiento universitario lo obliga a recortar gastos y que, es en ese marco, en el que se aplicaría el plan de ajuste que ustedes están por votar”.

La palabra de los trabajadores recordó además que Canal 10, Radio Universidad, la radio 102.3, Canal U y cba24n "no son un estorbo, nosotros no somos un gasto sino que al igual que ustedes somos parte de la esencia de estos 400 años de historia universitaria. A los SRT no les sobra ningún trabajador, como a la Universidad no le sobra ningún pensamiento”.

Votar este plan sin un proyecto a futuro va a terminar significando el desguace de los SRT. Si se accede a esto dentro de poco alguien dirá que en el marco del congelamiento actual también son desechables los trabajadores no-docentes, los propios docentes, los vice decanos y los decanos hasta que, como dice el poema de Bertolt Brecht, ustedes, consejeros, sientan que están golpeando a su puerta.

“En los SRT no sobra nadie. Los SRT no están de más en la sociedad cordobesa. En lugar de dividir y ajustar los invitamos a defender juntos el presupuesto de la Educación Pública para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y también el de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba”, detalló el documento en otro pasaje.

Negociación y votación

Tras la lectura del documento, la sesión continuó y pese a que varios decanos plantearon la posibilidad de que el proyecto vuelva acomisión hasta que se pueda elaborar un plan para el futuro de los SRT, finalmente la votación por mayoría de los miembros del Consejo Superior sancionó el proyecto.

La votación final obtuvo 33 votos a favor, 3 negativos y 10 abstenciones entre los miembros del Consejo Superior presentes.

Previamente, en momento en los que la tensión en el recinto hizo peligrar la continuidad de la sesión, fue necesario un encuentro entre el rector John Boretto y los delegados sindicales de los SRT en el que la máxima autoridad del CS se comprometió a la conformacipon de una comisión especial para analizar el futuro de los SRT, su financiamiento, funcionamiento y la preservación de los puestos de trabajo con la participación de representantes de los trabajadores.

La modificación del artículo segundo del proyecto dejó expresamente previta la participación de las y los trabajadores en las comisiones que definan el plan de la empresa.

También se adelantó por parte de los representantes de los trabajadores que se trabajará por la continuidad de todos aquellos contratos que vencen el 31 de marzo y sobre los cuales no hay garantías de renovación hasta el momento.

Los SRT están conformados por Canal 10, radio Universidad (AM580), radio 102.3 Más que música (FM102.3) y el sitio de noticias www.cba24n.com.ar, son una Sociedad Anónima cuyo paquete accionario mayoritario (99.5%) pertenece a la UNC.

Apoyo a los SRT

Diversos actores gremiales y políticos se hicieron presenten en el marco de la concentración en Ciudad Universitaria. Allí expresaron su apoyo a los y las trabajadores de prensa de los SRT, en rechazo al plan de ajuste y la reconducción presupuestaria para la empresa, expresando además su preocupación por el congelamiento presupuestario que el Gobierno Nacional aplica a todas las universidades nacionales

“ Tenemos que sentarnos a pensar qué hacemos, porque hoy empezas recortando los SRT y mañana vas a terminar vendiendo una facultad porque la situación de achique y ajuste va a continuar”, expresó el diputado nacional por Córdoba, de Unión por la Patria. En este sentido, Carro remarcó que “antes de ajustar para adentro” es necesario “plantarse con firmeza ante el Gobierno Nacional”.

Federico Cortelletti, del gremio de Judiciales Córdoba (AGEPJ), expresó su preocupación por el avance del plan de ajuste: “Hay una avanzada muy fuerte contra el Estado en sí mismo, por eso los estatales, también la CGT y las centrales obreras estamos advirtiendo ese ataque”.

También estuvo presente Ilda Bustos, secretaria general de la CGT Córdoba, quien manifestó que en esta oportunidad “es una obligación solidarizarse” con la situación que enfrenta los trabajadores.

“Evidentemente la Universidad Nacional de Córdoba va a tomar el camino que plantea el Gobierno Nacional que ha puesto jaque a la educación con la eliminación del FONID. Creemos que debe revisar esta decisión y mantener vigente a medios que enriquecen la convivencia democrática", agregó la referente sindical.

El comunicado completo de los empleados de los SRT

Al honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y a la sociedad en general.

Las y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión, después de discutir y consensuar este documento en asamblea general, nos presentamos frente a la sociedad cordobesa y el Rector de nuestra Universidad Nacional, Jhon Boretto, para denunciar ante este honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba el ajuste fenomenal al que el Gobierno Nacional pretende someter al Sistema Universitario Público Nacional.

Sabemos, como ustedes lo saben, que detrás del pedido de reconducción del presupuesto 2023, sin tener en cuenta las consecuencias de la devaluación de diciembre pasado y el golpe inflacionario de los últimos seis meses, se vislumbra un desprecio a la Universidad y a la educación pública.

Por ello venimos en primer lugar a asegurarles a ustedes, autoridades universitarias, y a la comunidad en general de esta institución, que estamos dispuestos a luchar juntos con el objetivo de proteger los principios más valiosos de los más de 400 años de historia que han hecho de la Universidad Nacional de Córdoba un ejemplo de saberes, lucha y dignidad. Por ello hacemos nuestras las palabras firmadas por el Rector Boretto en un comunicado del CIN el jueves pasado: “Todo lo que nos pasa se soluciona como país con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria”. Y nosotros, agregamos: con más y mejor trabajo.

Por eso mismo es que también nos presentamos aquí sorprendidos de que ante esta agresión a la comunidad universitaria (que según el comunicado antes citado ve “peligrar su funcionamiento hacia el futuro”), las fuerzas de la actual administración de la UNC no se concentren en pensar una estrategia común contra ese congelamiento, sino que se aproveche la coyuntura política para ajustar hacia abajo planteando el cierre (final) de los SRT y también de sus trabajadores.

Duele que sea en la Universidad Pública de Deodoro Roca, Saúl Taborda, Arturo Orgaz, Enrique Barros y los demás líderes de la Reforma donde resuene primero y sin piedad el sonido antidemocrático y centralista de una motosierra que amenaza nuestra democracia.

El viernes pasado el Rector le dijo a nuestros delegados que el congelamiento universitario lo obliga a recortar gastos, y que es en ese marco en el que se aplicaría el plan de ajuste que ustedes están por votar. Nos resulta inquietante que la respuesta al ajuste encarado por el gobierno central sea el traslado de ese ajuste a los trabajadores para eliminar justamente una de las principales herramientas de inserción comunitaria y extensión universitaria que posee la UNC.

Ustedes lo saben, ustedes también han luchado por nosotros, nosotros lo sabemos y se lo reconocemos, pero no podemos entender que después de haber puesto alma –y también dinero- para cuidar a los SRT, ahora planteen “sacárselos de encima”.

No venimos aquí a faltarles el respeto, simplemente queremos recordarles: Canal 10, Radio Universidad, 102.3, Canal U y cba24n no son un estorbo, nosotros no somos un gasto sino que al igual que ustedes somos parte de la esencia de estos 400 años de historia universitaria.

A los SRT no les sobra ningún trabajador, como a la Universidad no le sobra ningún pensamiento.

Queremos dejar claramente expresado que están a punto de votar un plan de crisis sin consultar la opinión de los trabajadores y de los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores en los SRT. Al parecer tampoco ha importado el hecho de que los sistemas preventivos de crisis y las medidas colectivas de afectación de empleo son muy complejas y requieren de la participación de todos los actores hasta el punto de que sólo pueden resolverse como las leyes y la constitución lo indican, en el marco de una discusión tripartita entre los sindicatos, la patronal y las autoridades administrativas del trabajo.

Hace apenas siete días (porque la comunicación hacia dentro de nuestra empresa ha sido siempre y estratégicamente escasa, a cuentagotas y manipulada) nos enteramos de que en el día de hoy se aprobaría un plan que incluye jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y pases a comisión de los trabajadores de los SRT.

Todo ello sin participación del ministerio de trabajo o el organismo correspondiente en la actualidad. El viernes nos enteramos por boca del rector que ese plan no contiene una estrategia hacia el futuro y nos preguntamos. ¿Cómo es esto posible? No podemos entender que se avance en medidas de esta magnitud sin consultarnos, sin discutirlo con nosotros y sin considerar la importancia de la participación de los trabajadores en la construcción de un plan de proyección.

¿Conocen ustedes que hay más de 40 personas cuyo contrato vence el 31 de marzo? ¿Saben que esas personas cumplen roles esenciales para que los distintos productos salgan al aire? Nos preguntamos si la idea de que somos inservibles no tiene que ver con que nuestros interlocutores los han convencido a ustedes de que realmente somos inservibles.

¿Señores consejeros alguno de ustedes pensó qué van a hacer con los trabajadores que no pueden jubilarse? ¿Y los que posiblemente no acepten un acuerdo? ¿Analizaron qué va a pasar con los muchos contratos precarios existentes? ¿Qué piensan hacer con nosotros si no saben de nosotros? ¿Conocen las consecuencias que tiene esto que van a votar en el futuro de las y los trabajadores de los SRT?

Así como tenemos la certeza de que es necesario repensar los Servicios de Radio y Televisión, también estamos convencidos de que es imposible repensar este medio sin tener en cuenta a los trabajadores. Si ustedes creen que en los SRT hubo desmanejos de dinero y por eso apelan a esta medida, les pedimos que los investiguen y los dejen en evidencia, pero deben entender que los errores que puedan existir no se resuelven de un momento a otro.

Votar este plan sin un proyecto a futuro va a terminar significando el desguace de los SRT. Si se accede a esto dentro de poco alguien dirá que en el marco del congelamiento actual también son desechables los trabajadores no-docentes, los propios docentes, los vice decanos y los decanos hasta que, como dice el poema de Bertolt Brecht, ustedes, consejeros, sientan que están golpeando a su puerta.

Nos preguntamos quiénes serán los ajustados después de nosotros. Y sobre todo dónde van a denunciar ustedes ese otro ajuste por venir si cuando pase ya van a haber logrado el objetivo de cerrar los Servicios de Radio y Televisión. Les pedimos, les rogamos, que no se dejen llevar por la tendencia global al desinterés por el prójimo. Que no permitan que sus corazones se endurezcan hasta el punto de dejar a los trabajadores a la deriva en un mundo donde el trabajo se ha convertido en un bien escaso.

Cuando la pandemia nos atacó, los trabajadores de los SRT no detuvimos nuestra tarea ni un día y como Trabajadores Esenciales nos convertimos en la voz de esta Universidad, que fue clave para contener y acompañar a la angustiada sociedad cordobesa.

Cuando la violencia institucional se convirtió en moneda corriente de nuestra provincia, fueron los SRT los primeros en denunciarla. Cuando la democracia está en peligro, somos nosotros los que les damos voz a cada uno de ustedes que portan los saberes que nuestra sociedad necesita. Cuando hay que defender la educación pública, como aquí y ahora, somos nosotros quienes nos atrevemos a poner sobre la mesa sus valores.

Así como hay nombres que han quedado en la historia de la Universidad por construir nuestra identidad, queremos invitarlos a pensar que sus nombres corren el riesgo de quedar en la historia por ser quienes pongan en riesgo al medio universitario más grande de Latinoamérica. Canal 10 y Radio Universidad han relatado los hechos más importantes de nuestra historia contemporánea y son una herramienta fundamental de la cultura de esta provincia. El valor de esto es económicamente intangible y ustedes también lo están ajustando, aunque simbólicamente sea imposible de medir.

Votar algo sin un plan a futuro es también acabar con un espacio de formación por excelencia que ha producido algunos de los mejores comunicadores de la Argentina que también funciona como el espacio de difusión y producción de contenidos y saberes de cada una de las unidades académicas de esta Universidad. Defender nuestros puestos de trabajo es plantarse en defensa del derecho al acceso de la información, la pluralidad y democratización de voces y de los medios públicos.

Alguien dirá que estas medidas son para proteger el futuro de los SRT, pero nadie nos lo ha demostrado. “No hay plan”, dijo el rector a nuestros delegados el viernes pasado. “El único plan es bajar el déficit” escuchamos, y resulta ser esa la misma música que llega con sonido a motosierra sobre nuestras cabezas. Resulta difícil creer que dejar gente en la calle sea una solución. Vamos a defender nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la nuestra y la de toda la comunidad universitaria. Vamos a defender a la Universidad Pública.

Por eso les pedimos para finalizar y mirándolos a los ojos que NO VOTEN este plan del que nos enteramos hace siete días y que los trabajadores ni siquiera pudimos leer porque nadie nos lo facilitó.

En los SRT no sobra nadie. Los SRT no están de más en la sociedad cordobesa. En lugar de dividir y ajustar los invitamos a defender juntos el presupuesto de la Educación Pública para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y también el de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.