En qué barrios estará presente el Operativo DNI durante esta semana
El programa “Muni con Vos” se llevará a cabo en General Savio, Colonia Lola y Granja de Funes. Conocé los trámites que podés realizar.
La Municipalidad de Córdoba informó los barrios en los que se establecerá el Operativo DNI Presente durante la próxima semana. Se trata de una herramienta para acercarle trámites y servicios a los vecinos de la ciudad.
El lunes estará en el Polideportivo General Savio, el miércoles en el Centro Vecinal Colonia Lola y el viernes en la Escuela Hugo Leonelli de barrio Granja de Funes. En todos los casos, la atención será de 9 a 13 horas.
Los trámites que se pueden realizar
En cada jornada se podrán realizar gestiones del Registro Civil: actualización de DNI, solicitud de nuevos ejemplares, cambio de domicilio, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, rectificaciones, inscripción fuera de término, cambio de género y consultas sobre estado civil y documentación personal.
También se podrá tramitar la tarjeta SUBE, que se entrega con un saldo negativo de $1.500 y solo requiere la presentación del DNI. Además, estará disponible un Punto Vecino digital, donde se brindará asistencia para el uso de CIDI y VeDi.