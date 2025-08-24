La Municipalidad de Córdoba informó los barrios en los que se establecerá el Operativo DNI Presente durante la próxima semana. Se trata de una herramienta para acercarle trámites y servicios a los vecinos de la ciudad.

El lunes estará en el Polideportivo General Savio, el miércoles en el Centro Vecinal Colonia Lola y el viernes en la Escuela Hugo Leonelli de barrio Granja de Funes. En todos los casos, la atención será de 9 a 13 horas.

Los trámites que se pueden realizar

En cada jornada se podrán realizar gestiones del Registro Civil: actualización de DNI, solicitud de nuevos ejemplares, cambio de domicilio, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, rectificaciones, inscripción fuera de término, cambio de género y consultas sobre estado civil y documentación personal.

También se podrá tramitar la tarjeta SUBE, que se entrega con un saldo negativo de $1.500 y solo requiere la presentación del DNI. Además, estará disponible un Punto Vecino digital, donde se brindará asistencia para el uso de CIDI y VeDi.