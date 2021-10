Este lunes, en un acto oficial en Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti aprovechó la campaña para criticar a la oposición y asegurar que su partido es la mejor opción para "que los recursos retornen a Córdoba".

Junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, el gobernador anunció la construcción de la nueva sede del Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto. Se trata de una una iniciativa que busca impulsar empresas de base tecnológica y emprendimientos basados en el conocimiento.

“Nosotros siempre empujamos, desde el Estado provincial, para que haya varios clusters de alta tecnología en Córdoba, porque la revolución científico técnica hoy exige que seamos capaces de producir, a través de la industria del conocimiento, los programas, las actividades necesarias para esta nueva manera de relacionarse del ser humano y de la producción”, señaló Schiaretti.

En modo campaña

El gobernador de la Provincia también aprovechó las preguntas de los periodistas presentes en el acto para impulsar la lista de Hacemos por Córdoba, que lleva a Natalia De La Sota y Alejandra Vigo como candidatas a diputada nacional y senadora nacional respectivamente.

El mandatario provincial afirmó que su partido es la única fuerza que propone una reducción escalonada de las retenciones, las cuales, según él, "subsidian a los porteños".

“Acá no hay porteños. Yo he visto que en las publicidades de otras fuerzas aparece un pedacito la cara de un candidato y la de un porteño, y así sucesivamente. Y los porteños no hablan de este tema. Los porteños se quedan bien calladitos porque no quieren hablar de que ellos tienen la luz más barata, el boleto de transporte más barato y que lo tienen gracias a que el interior y Córdoba ponen", planteó Schiaretti.

Por esto, remarcó que “lo que importa ahora es que Córdoba recupere recursos que son nuestros" y reiteró que la fuerza política que lo puede lograr es el oficialismo provincial. "Nosotros no somos mano de yeso ni de los porteños que gobiernan nacionalmente ni de los porteños que gobiernan la ciudad de Buenos Aires y pretenden serlo nacionalmente", sentenció.