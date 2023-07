El diputado radical calificó de “inoportuno” el comunicado de la junta electoral e ironizó sobre si hubo o no intencionalidad política: “Tiene cuatro patas y relincha. Es un caballo eso. Yo en 40 años nunca vi una solicitada en la que una Junta Electoral avise que aunque el voto es obligatorio pero si te quedás en tu casa no pasa nada”.

El radical Mario Negri le dijo a Cba24n que “hubo tensiones impensadas, por lo menos por lo que yo pensaba, no pensé que se iban a colar tantas fake news y situaciones difíciles”.

“Somos optimistas”, dijo Morales, quien opinó que la elección municipal se nacionalizó. Prefirió no opinar sobre las causas por narcotráfico que salpican a dos candidatos a concejales de la lista de De Loredo.

El búnker de Juntos por el Cambio empezó a poblarse a medida que bajaba el sol. Los primeros dirigentes de peso en dar el presente fueron Juan Negri, jefe de campaña, y Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero, que también ofició de vocero en las elecciones provinciales.

“La gran ganadora fue la Junta Electoral”, soltó Negri ante las consultas periodísticas, apuntando los dardos a la solicitada en la que el organismo remarcó que no se cobrarán multas a quienes no concurrieran a las urnas. El radical afirmó que “esto no beneficia a nadie a 40 años de la recuperación de la democracia”.

Más temprano, el intendente y gobernador electo, Martín Llaryora, opinó que la baja participación perjudica al peronismo provincial más que a Juntos por el Cambio. Consultado por Cba24n sobre este punto, Negri respondió y le bajó el precio a los dichos del sanfrancisqueño: “Nosotros creemos que vamos a ganar la elección. Esas son cosas que dicen ellos”.

Los números de las mesas testigo van a marcar el clima en el recinto cambiemita. Según el equipo de campaña, se conocerán entre las 19.30 y las 20 horas.

En el Alto Botánico, donde está emplazado el campamento deloredista, ya está Martín Lousteau, referente nacional del candidato local y se da por confirmado que vendrán los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El precandidato a jefe de gobierno y exministro de economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las críticas realizadas por Negri y Ferrer respecto a la desincentivación del voto.

Luego, protagonizó la primera ‘perlita’ de la noche. Ante los requerimientos periodísticos, se excusó de dar más declaraciones: “Yo vine a visitar a un amigo, a apoyarlo como hicimos siempre, tengo muchas ganas de verlo y darle un abrazo”. Pero Rodrigo de Loredo todavía no está presente en el bunker y llegará más tarde.