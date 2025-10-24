Fue encontrada la adolescente de 15 años que era buscada desde el martes 21 de octubre y que había sido vista por ultima vez en barrio Granja de Funes II de la ciudad de Córdoba.

El colectivo Ni Una Menos Córdoba había pedido la colaboración para encontrarla.

Según información oficial, fue hallado el paradero de la joven por lo cual se eliminaron los datos personales que se proporcionaron para agilizar la búsqueda.