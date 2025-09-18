El Ministerio Público Fiscal informó este jueves que encontraron a la joven que era intensamente buscada en Córdoba.

La mujer, del barrio Héroes de Malvinas, se presentó voluntariamente en una comisaría de la ciudad, lo que permitió dar con su paradero y desencadenó un operativo policial.

La madre de la joven había señalado al novio como el principal responsable.

Al llegar a la comisaría, la joven aportó datos sobre el domicilio en el que se encontraba, ubicado en el barrio Ciudad Evita. Según confirmaron fuentes policiales, al llegar al lugar, los efectivos constataron que estaba acompañada por su pareja, de 21 años, que poseía una orden judicial de restricción de acercamiento.

En tanto, el individuo fue aprehendido en el domicilio y trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.