Finalmente, la angustia terminó de la mejor manera: personal policial de Córdoba y de Entre Ríos encontró este domingo al niño que era intensamente buscado desde el sábado, cuando fue secuestrado por su padre, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en el barrio Villa Rivera Indarte.

Al momento del hallazgo, Pablo Laurta y el niño estaban en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, al parecer mientras el padre ultimaba los detalles del traslado en taxi hacia el paso fronterizo con Uruguay.

Como se sabe, un doble femicidio sacudió luego de que la policía constatara los fallecimientos de Luna Giardina (24) y de su madre, Mariel Zamudio (50), quienes habrían sido asesinadas por la expareja de la mujer más joven, un hombre de nacionalidad uruguaya identificado como Pablo Laurta. Además de haber cometido el doble crimen, Laurta se llevó al pequeño hijo que ambos compartían, de apenas cinco años, con la intención de cruzarlo al país vecino.

La Justicia de Córdoba, a través de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2.º turno, está a cargo de la investigación fue quien activó la alerta Sofía y los respectivos pedidos de captura internacional a Interpol.

El aberrante episodio ocurrió en la mañana del sábado en el barrio Villa Rivera Indarte, al norte de la ciudad de Córdoba.

Por lo que se sabe, Laurta se habría introducido en la casa de las víctimas, ubicada en la calle San Pedro de Yrigoyen, y, luego de cometer los dos femicidios, se habría fugado con el niño.

A la búsqueda se sumó la agrupación Ni Una Menos Cba a través de sus redes sociales.

Luna Giardina estudiaba Agronomía en Córdoba y, a raíz de los antecedentes de violencia de género que sufría, contaba con un botón antipánico, el cual no habría llegado a activar ante la presencia del femicida.

Además de los antecedentes de violencia, en redes sociales Pablo Laurta es creador de una página anónima llamada “Varones Unidos”, una organización uruguaya que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

Según consignó la mamá de un compañero del jardín del niño desaparecido, “Luna y el nene se volvieron de Uruguay —donde vivían con el papá— a fines del año pasado, luego de vivir varios hechos de violencia por parte de su ex, que era muy agresivo y hasta intentó ahorcarla”.

A la confirmación del hallazgo del niño la dio la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia a cargo de Gerardo Reyes, quien informó que "fue encontrado en Concordia, Entre Ríos, el niño de 5 años que había sido sustraído por su padre. El niño está en buen estado. El padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya.