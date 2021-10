Un ciclista fue hallado al mediodía de este viernes en una curva del kilómetro 18 de Ruta E-96. El hombre estaba tendido ya sin vida sobre la banquina, al lado de la bicicleta en la que se movilizaba.

Las primeras hipótesis del hecho, ocurrido en ese camino que conduce al Observatorio, indican que el hombre se habría accidentado en la curva contra el guardarraíl, sufriendo heridas mortales.

Al lugar asistieron bomberos y una unidad de rescate, que determinaron que el ciclista ya no presentaba signos vitales. También intervino personal policial departamental, tomando las medidas preventivas de rigor en ese trayecto.

Fuentes policiales indicaron a cba24n.com.ar que por ahora se investigan las causas de lo ocurrido, al tiempo que se esperaba la intervención de Policía Judicial para avanzar en las pericias de lo ocurrido.

"Se baja muy fuerte"

Ciclistas profesionales dieron cuenta que el rodado en el que circulaba es del tipo "bicicleta pistera" y todos admitieron que es una zona de rápida circulación, usada habitualmente para descensos por quienes practican este deporte.

No obstante ello, no está confirmada la causa de la muerte y tampoco si participó o no otro vehículo en el hecho.