El horror que rodea el asesinato de la joven Brenda Torres podría sumar este domingo un nuevo capítulo, luego de que miembros del programa Cordobeses en Alerta detectaron la presencia de dos bolsas con aparentes “restos humanos”, los que según las primeras sospechas podrían pertenecer al cuerpo de la joven de 21 años cuyo torso fue encontrado hace diez días en una casa de barrio Chateau Carreras.

El hallazgo de este domingo, que se produjo porque el personal que hace patrullas habría visto a dos zorritos comiendo de una bolsa, sucedió en un basural ubicado en la intersección de las calles Deán Funes y Calandria, a escasos 750 metros de Horneros 574, domicilio donde estaba el cuerpo de la mujer.

Una vez tomado conocimiento del hallazgo, personal del Departamento de Homicidios y de la Policía Judicial se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

La investigación del terrible asesinato está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 2, a cargo del Dr. Horacio Vásquez.

Por el hecho están detenidos Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), este último con experiencia como matarife.

