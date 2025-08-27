Este martes se confirmó que Elías Casu, jefe de Recursos Humanos de la Petroquímica de Río Tercero, murió por causas que se investigan. La Justicia investiga el hecho y dictó el secreto de sumario.

La noticia generó gran conmoción dentro de la empresa. Casu era uno de los interlocutores designados para dialogar con los trabajadores, en el marco de un conflicto marcado por una serie de despidos que datan desde el año pasado.

El cuerpo fue encontrado en un departamento ubicado en Avenida San Martín al 500, en la mencionada localidad. El hecho fue caratulado como muerte de etiología dudosa.

Este miércoles 27 de agosto se iba a realizar una nueva reunión entre los representantes de la firma y del gremio para avanzar con las negociaciones.