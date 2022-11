La Agencia Córdoba Cultura brinda más eventos culturales para disfrutar hasta el domingo en Córdoba.

Consulta la grilla completa:

Martes 22

Del 22 al 7 de diciembre: Festival de Cine Cordobés (Fecico)

Segunda edición del Festival de Cine Cordobés, Fecico, organizado por el Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura. Habrá estrenos de largometrajes, reposición de títulos que vieron la luz durante este 2022, cortometrajes, documentales y animaciones realizados en Córdoba, más una retrospectiva de cine cordobés y un ciclo de películas invitadas que sorprendieron durante el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La grilla completa con las proyecciones que podrá disfrutarse, los lugares y horarios puede consultarse aquí.

A las 19. Ciclo de diversidad. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Ciclo de cine con entrada libre y gratuita. Las proyecciones que podrán disfrutarse son las siguientes:

Martes 22 a las 19. ¿Quiénes son? ¡¿Kienes son?! Miradas de una Córdoba queer. Películas LGBTIQ+. Organizado por la cátedra de RAV 2 del departamento de Cine y Tv de la Facultad de Artes de la UNC.

Miércoles 23 a las 18.30. Yo nena, yo princesa (de Federico Palazzo, 2021, Argentina). Una madre comprende que ni médicos, ni psicólogos, encuentran la causa de los padecimientos de uno de sus hijos mellizos. Desesperada recorre y busca soluciones hasta que descubre que todo se debe a que Manuel no se identifica con el sexo que le asignaron al nacer. Emprende así una lucha interminable para que sea respetada su identidad de género, ya que es una niña trans. Basado en el libro «Yo nena, yo princesa», sobre la historia de Luana.

Jueves 24 a las 18.30. Happy Together (de Wong Kar-Wai, 1997, Hong Kong). Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales…

Viernes 25 a las 18.30. Girl (Lukas Dhont, 208, Bélgica). Lara es una joven transgénero de 15 años que sueña con convertirse en bailarina.

A las 19. Cine: Little Joe, el negocio de la felicidad (de Jessica Hausner, Reino Unido, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Alice es una madre soltera que cría plantas en un laboratorio que busca desarrollar nuevas especies. Es la responsable del exitoso último diseño de su compañía: una crisálida característica no sólo por su belleza, sino también por su valor terapéutico. Si la planta se encuentra en las condiciones óptimas, garantiza a quien la consuma sentir algo parecido a la felicidad. Un día, Alice decide ir en contra de las normas de su empresa y lleva una planta a Joe, su hijo. Ambos la bautizan como “Little Joe” (“Pequeño Joe”). A medida que crece, Alice comienza a entender que tal vez su nueva creación no es tan inofensiva como sugiere su nombre. Repite el miércoles 23 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Cine de cabecera: Gatica, el mono (de Leonardo Favio, Argentina, 1993). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

José María Gatica «el Mono» fue uno de los boxeadores argentinos más populares de los años cuarenta. Pese a su gran talento, él no supo aprovecharlo y fue autodestruyendose, despilfarrando el dinero y dejando de lado los entrenamientos por las juergas nocturnas, perdiendo así la oportunidad de una gran carrera internacional. Este film retrata la vida de uno de los personajes más controvertidos de la historia argentina, desde su infancia en Buenos Aires hasta su éxito veinte años más tarde, y finalmente su dramático fracaso condicionado por los cambios políticos después de la muerte de Perón. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: La chica nueva (de Micaela Gonzalo, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Jimena viaja a Río Grande, isla de Tierra del Fuego, al encuentro de su medio hermano Mariano. Casi sin dinero para el pasaje, se las arregla para llegar con la única esperanza de que esa región fabril la reciba. El viento, el frío, y el complejo contexto de crisis económica son el marco donde Jimena desarrollará su empatía y pertenencia en relación a las personas que la rodean para por fin reconocerse. Repite el miércoles 23 a las 19.Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

Miércoles 23

A las 19. Presentación del libro: Memoria del desamparo. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Libro de Roberto Denti, publicado por Alción editora, que trata temas autobiográficos: la vida y sus emociones durante la dictadura militar, poemas sobre paisajes, retratos y sobre sentimientos inspirados por quienes compartieron el camino del escritor. Presentación a cargo de Jorge Requena (escritor que formó parte del taller de Homero Manzi). Entrada gratuita.

A las 20. AADI Haciendo caminos. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

Se presentan en vivo María Bozzini, La Gata Noelia, Andrea Teicher, Los Soñadores y Trulalá, 3 grupos musicales de distintos géneros (clásico, folklore y cuarteto). Entradas 1500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Encuentro Audiovisual Feminista – El Detonar Preciso. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Detonar Preciso, Encuentro Audiovisual Feminista es un espacio de tres días de duración que propone un encuentro festivo de intercambio de experiencias y saberes que permitan pensarse y proyectarse dentro de nuestros espacios de trabajo desde una lógica antipatriarcal. Los objetivos principales son construir un espacio de debate y formación que promueva la igualdad de oportunidades de las mujeres cis, lesbianas, travas, trans y personas no binarias en el ámbito de los medios audiovisuales, como así también generar y sostener vínculos entre con distintas agrupaciones feministas audiovisuales del país y Latinoamérica. Entrada libre y gratuita. El encuentro continúa el jueves 24 a las 20.

A las 20. Cine por la Diversidad: Yo te saludo, María (de Jean-Luc Godard, Francia, 1985). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

María es una joven normal que juega al baloncesto y que ayuda a su padre en una gasolinera. Un día María descubre que está embarazada, a pesar de no haberse acostado con ningún hombre, ni siquiera con su novio José, un taxista que no puede creerse que pueda tener un hijo siendo su novia virgen. Entrada libre y gratuita.

Jueves 24

A las 20. Concierto de piano. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Un concierto colectivo a cargo de estudiantes de la cátedra de piano principal de la Facultad de Artes de la UNC. Coordinado por el Lic. Gustavo Zaka, el programa anuncia obras de Mendelssohn, Beethoven, Lilian Saba, Guastavino, Scarlatti, Schumann, Granados, Pignoni, Liszt y Rachmaninov. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Proyección: Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

La proyección es promovida por el Ministerio de Justicia, en el marco de cine por la identidad. La película muestra la historia de vida de mujeres que buscan a sus nietos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, a los que nunca conocieron y a los que buscaron y buscan durante más de 40 años. En la película, las Abuelas de Plaza de Mayo cuentan en primera persona su historia haciendo hincapié en el hecho de que han sido simples mujeres a las que les ocurrió algo excepcional (excepcionalmente horroroso) y que les cambió la vida para siempre. Juntas, hace más de 40 años, trabajan día a día para recuperar a sus nietos y devolverles su verdadera identidad. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cuarteto Gianneo. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

Fundado en el 2000, el cuarteto está integrado por Luis Roggero y Sebastián Masci (violines), Julio Domínguez (viola) y Diego Fainguersch (violoncello). Distinguida con el Premio Konex de Platino en el 2019, es una de las agrupaciones de más larga trayectoria en la Argentina. El programa anuncia Cuarteto n. º 1 en Re Mayor, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y Cuarteto en Re Mayor de César Franck. El concierto está organizado por la Fundación Pro Arte Córdoba. Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Cuerdas y voces. Iglesia de la Compañía de Jesús

Concierto del Coro del Seminario de Canto y de la Orquesta Municipal de Cuerdas. El programa reúne Serenade for strings de Williams Lloyd Webber, Suite Antique for flute and strings de John Rutter, con la actuación de la solista Cecilia Ulloque en flauta, Lament for the valley de Karl Jenkins, con la participación del violinista Pablo López, y la serie completa de Indianas de Carlos Guastavino. Entrada libre y gratuita.

Viernes 25

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca relata sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva, como dice el Sabalero (cantante uruguayo), jamás será una muerte mansa. Para público adolescente y adulto. Para público adolescente y adulto. Entradas: 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 20. Romance de aquella porteña. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

El Coro de Cámara de la Provincia y la Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpretan Romance de aquella de porteña, con música de Hilda Herrera sobre poemas y textos de Margarita Durán. La obra es un elogio a distintas mujeres que contribuyeron a la construcción de la Patria. Participan la soprano Silvia Lallana y el barítono Alejandro Pittis, junto al intérprete Gustavo Visentín, Los arreglos corales y la dirección general son del maestro Gustavo Maldino y los arreglos instrumentales pertenecen a Damián Torres. Entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala.

Sábado 26

A las 20. Cromias, historias de una vida en movimiento. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Con creación del reconocido coreógrafo Oscar Arce, esta es una obra escénica de carácter autobiográfico con diversos matices coreográficos, poéticos y musicales. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ciclo A Puro Teatro: Vientos de sangre (Danza Butoh). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

La Danza Butoh es una danza de vanguardia japonesa, surgida en un contexto de posguerra en Japón con fuertes influencias de tradiciones orientales como el Teatro Kabuki y el Teatro Nō fusionado con corrientes artísticas vanguardistas como el surrealismo y el dadaísmo. La obra intenta caracterizar la multiplicidad de fuerzas que atraviesan a un cuerpo, el tránsito desgarrador por el cual el cuerpo aprehende la expropiación original de su identidad. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Concierto del Coro Polifónico Delfino Quirici. Teatro Municipal – Río Cuarto

En el marco de los festejos por el aniversario 90 del Coro Polifónico Delfino Quirici, la agrupación ofrecerá un concierto bajo la dirección de Juan Manuel Brarda. En esta oportunidad, se ejecutarán dos obras para coro mixto, bronces, percusión y órgano, con músicos de la Banda y Orquesta Sinfónica de Córdoba y la soprano invitada Laura Pisani. Además, ex coreutas, junto al elenco, interpretarán una obra dirigida por la maestra Graciela Flores. Entrada libre y gratuita.

Domingo 27

De 15 a 18. Piano libre. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

El ciclo de conciertos de piano libre tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros, tanto de música clásica como de la música popular. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 18. El niño sirena. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades. Entradas 500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18. Aniversario de Me extraña araña. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

El programa radial para la infancia “Me extraña araña” celebra sus 15 años al aire de manera ininterrumpida. «Me extraña araña» nace con la intención de fortalecer el potencial que tiene la radio para despertar la curiosidad y la imaginación de los más pequeños. La conducción está a cargo de Coqui Dutto y Pate Palero, y la producción a cargo de Tatiana Quiroga y Juan Dyzenchauz. Durante 120 minutos proponen acertijos, adivinanzas, curiosidades, participación del público a través de consignas, encuestas y entrevistas a chicos y grandes. En esta ocasión, se invita a oyentes, artistas, amigos que hayan pasado o que formen parte de esta propuesta a festejar el cumpleaños con juegos, canciones, narraciones y por supuesto, torta y piñata. Entrada libre y gratuita.