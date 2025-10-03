El Primer Encuentro Regional de Ceramistas se realizará este fin de semana en la localidad cordobesa de Bell Ville con entrada libre y gratuita.

Desde el sábado a las tres de la tarde, en el Centro Educativo Cultural Municipal (Bv. Figueroa Alcorta y Pío Ángulo), comenzará una serie de talleres, charlas, exhibiciones y presentaciones artísticas.



La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Bell Ville invitó a la comunidad del espacio de intercambio, aprendizaje y disfrute cultural que reunirá a artistas, talleristas y público en general durante dos jornadas.

El cierre del evento está previsto para el domingo a las 18:30 con un show de música en vivo a cargo de Robert Pinkhead and The Groovers.

Grilla completa

Sábado 4 de octubre



• 15 a 17 hs → Taller de modelado para niños – Núcleos Barriales Culturales

• 16 hs → Conversatorio “Hornear cerámica” – Cuini Chiappero

• 17 hs → Conversatorio “La crianza mutua de las artes” – Silvina Usabarrena

• 17:30 hs → Presentación de la Escuela de Música y Banda Municipal Ernesto

Alfonso Bianchi

• 18 hs → Charla virtual: “Seguridad e higiene en prácticas cerámicas” – Prof.

Ana Sarachaga.

Domingo 5 de octubre



• 15 a 17 hs → Taller de modelado para niños – Núcleos Barriales Culturales

• 15 hs → Exhibición de modelos y especificaciones técnicas – Hornos Dell

• 15:30 hs → Charla “Investigación en arcillas locales” – Romina Brusso

• 16 a 16:30 hs → Banda del Centro Superior Polivalente de Arte “Martín

Malharro”

• 17 a 18 hs → Charla “La cerámica en el muralismo” – Gisela

• 18 hs → Presentación de Danza del Centro Superior Polivalente de Arte “Martín Malharro”

• 18:30 hs → Música en vivo: Robert Pinkhead and The Groovers