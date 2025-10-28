La Libertad Avanza logró una contundente victoria a nivel nacional con el 40% y se impuso en la provincia de Buenos Aires, datos que no contemplaba, en la previa, ningún sondeo de opinión.

En Córdoba, por ejemplo, algunas encuestas "confidenciales" daban a Provincias Unidas arriba de La Libertad Avanza por 20 puntos. Finalmente, decantó una histórica derrota de Juan Schiaretti en su terreno natural.

La dispersión de lo recolectado por los distintos trabajos de opinión es casi un clásico elección tras elección. No tuvo lugar, el último domingo, un caso excepcional.

Luis Dall´Aglio, titular de la consultora Delfos, visitó Canal 10 para dar su mirada sobre la dificultad que encuentran las firmas a la hora de auscultar las preferencias electorales.

"Lo que sorprende más que el resultado es la actitud de la gente, que es donde hay que detenerse", interpretó Dall´Aglio.

El consultor anotó que hay un fenómeno ya en marcha: "Hay una crisis de representatividad muy profunda, hace tiempo. Y no hay dirigentes que superen el 50% de imagen positiva a nivel nacional".