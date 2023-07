La obra de la autovía Río Cuarto - Holmberg se convirtió en el último rin de pelea entre el gobierno provincial y el nacional entre denuncias de "paralización" y planteos de falta de avances.

“Se volvió a parar la obra de la autovía Río Cuarto-Holmberg. La pobre empresa tiene que dar la cara que no dan los funcionarios nacionales”, fustigó el diputado nacional Carlos Gutiérrez en diálogo con diario El Puntal.

Gutiérrez busca renovar su banca en la lista que encabeza el gobernador Juan Schiaretti como precandidato presidencial.

Ante el medio local el diputado señaló al "kirchnerismo" como el culpable de la falta de avances de las obras. “Todos sabemos que es una obra que no se va a hacer. ¿Y por qué? Porque el kirchnerismo cree que en Córdoba no va a tener apoyo electoral. Y no se puede manejar un país de esa manera”, apuntó.

En tanto que desde Vialidad Nacional responsabilizaron a EPEC y a Ecogas por las demoras en las obras cuya finalización se postergó para diciembre.

La cartera que responde a la Casa Rosada señaló que la postergación tiene que ver con interferencias de cables y caños de las empresas mencionadas en la traza que debens er removidas.