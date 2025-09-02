Entre amenas marcas y el frío, cómo sigue la semana en Córdoba

El amanecer del mes de septiembre tiene, en tierras cordobesas, condiciones que van cambiando.

Así se desprende de la previsión del Servicio Meteorológico Nacional a partir de este martes.

En toda la provincia, el sol predomina en lo alto. Y con picos que van y vienen, algunas marcas incluso podrían superar los 20º.

En el centro de la provincia, el cielo luce apenas “algo nublado”.

El miércoles continuaría en la misma línea, en el centro del territorio, con veinte grados de máxima.

El frío se instala en Córdoba a partir del jueves. A priori, una jornada de escasa amplitud térmica que gira con el ingreso de fuertes vientos llegando del sur.

Las mínimas descienden el viernes, donde en algunos sectores el mercurio podría estar bajo cero.

Más allá del sol sabatino, el fin de semana seguiría teniendo fuertes tintes invernales.