Jueves

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Ferreyra, sector comprendido por Av. Amadeo Sabattini.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Ituzaingó, Parque Ituzaingó, Ituzaingó Anexo y Zona Rural.

De 17:00 a 17:05

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.

Viernes

De 07:30 a 10:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: MENDIOLAZA

Zona afectada: barrio Residencial Centro en forma total.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Callejón de la Semillería en forma parcial.

De 10:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Nuevo Ituzaingó en forma parcial.

Sábado

De 07:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: LEONES

Zona afectada: Zona Este, sector comprendido por Bv. Mitre, entre San Pedro y San Carlos hacia el Sur hasta límite Sur.

Domingo

De 07:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Centro Sur.

De 09:00 a 12:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Centro, entre calles Av. Hipólito Yrigoyen, Corrientes, 9 de Julio y Mendoza.

De 09:00 a 09:10

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Centro, entre las calles Av. Irigoyen, Alem, La Rioja, Chile, Pellegrini y Mendoza.

De 09:05 a 09:10

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Centro, entre calles San Juan, Bv. España, Corrientes y San Martín.

De 11:00 a 12:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Centro, entre calles San Juan, General Paz, Buenos Aires y José Ingenieros.