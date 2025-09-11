Córdoba

De 09:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: Country La Cascada, en forma parcial.

La Cumbre

De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: localidad de La Cumbre en zonas Centro y Sur. Sectores de: La Punilla, Estancia El Rosario, Tío Mayu y Cuchi Corral.

De 18:00 a 18:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: localidad de La Cumbre en zonas Centro y Sur. Sectores de: La Punilla, Estancia El Rosario, Tío Mayu y Cuchi Corral.

Bell Ville

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Jockey Club.

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: barrio Jockey Club.

Comunidad San Roque

De 09:00 a 09:15. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: Comuna de San Roque en forma parcial y sector del Paredón del Dique.

De 09:15 a 11:45. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: En la comuna de San Roque: Loteo Maggi en forma total.

De 11:45 a 12:00. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: Comuna de San Roque en forma parcial y sector del Paredón del Dique.

Villa Carlos Paz

De 09:00 a 09:15. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz "B", Miguel Muñoz "A" en forma parcial y El Canal en forma total.

De 09:15 a 11:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz ¿A¿ y Miguel Muñoz ¿B¿, en forma parcial.

De 11:45 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz "B", Miguel Muñoz "A" en forma parcial y El Canal en forma total.

Serrezuela

De 13:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Serrezuela, Loma Negra, Piedrita Blanca, El Chacho, El Quicho, Cachiyuyo y Polígono Militar.

Salsipuedes

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios El Pueblito, Villa Sol, Cerro del Sol, Ariel, Oro Verde, El Talita y Cooperativa de Agua de Oro en forma parcial.

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios El Pueblito, Villa Sol, Cerro del Sol, Ariel, Oro Verde, El Talita y Cooperativa de Agua de Oro en forma parcial.

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Pueblito, Villa Sol, Cerro del Sol, Ariel, Oro Verde, El Talita y Cooperativa Agua de Oro.