Epec anunció una batería de quince cortes de luz para este viernes en Córdoba
La empresa provincial indicó las zonas que se verán afectadas por la interrupción del suministro.
Córdoba
De 09:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: Country La Cascada, en forma parcial.
La Cumbre
De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: localidad de La Cumbre en zonas Centro y Sur. Sectores de: La Punilla, Estancia El Rosario, Tío Mayu y Cuchi Corral.
De 18:00 a 18:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: localidad de La Cumbre en zonas Centro y Sur. Sectores de: La Punilla, Estancia El Rosario, Tío Mayu y Cuchi Corral.
Bell Ville
De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Jockey Club.
De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: barrio Jockey Club.
Comunidad San Roque
De 09:00 a 09:15. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: Comuna de San Roque en forma parcial y sector del Paredón del Dique.
De 09:15 a 11:45. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: En la comuna de San Roque: Loteo Maggi en forma total.
De 11:45 a 12:00. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: Comuna de San Roque en forma parcial y sector del Paredón del Dique.
Villa Carlos Paz
De 09:00 a 09:15. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz "B", Miguel Muñoz "A" en forma parcial y El Canal en forma total.
De 09:15 a 11:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz ¿A¿ y Miguel Muñoz ¿B¿, en forma parcial.
De 11:45 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Miguel Muñoz "B", Miguel Muñoz "A" en forma parcial y El Canal en forma total.
Serrezuela
De 13:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Serrezuela, Loma Negra, Piedrita Blanca, El Chacho, El Quicho, Cachiyuyo y Polígono Militar.
Salsipuedes
De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios El Pueblito, Villa Sol, Cerro del Sol, Ariel, Oro Verde, El Talita y Cooperativa de Agua de Oro en forma parcial.
