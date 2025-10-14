Epec anunció una docena de cortes de luz para este miércoles en Córdoba
La empresa provincial comunicó el cronograma de trabajos previstos en diferentes puntos del territorio cordobés.
Alto Alegre
De 07:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión.
Río Ceballos y Salsipuedes
De 07:30 a 07:45. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Río Ceballos: barrios El Caracol, Libertador San Martín, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda y Villa Los Altos. Localidad de Salsipuedes: barrios Villa La Selva, Oro Verde, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito Sección M, Las Torres, El Pueblito, Belo Horizonte, Potrero del Alto y Camino al Cuadrado.
De 10:15 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Río Ceballos: barrios El Caracol, Libertador San Martín, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda y Villa Los Altos. Localidad de Salsipuedes: barrios Villa La Selva, Oro Verde, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito Sección M, Las Torres, El Pueblito, Belo Horizonte, Potrero del Alto y Camino al Cuadrado.
Salsipuedes
De 07:30 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Las Tejas, Centro y Villa Silvina.
Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira
De 07:30 a 07:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Dalmacio Vélez
De 07:30 a 07:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Dalmacio Vélez Sarsfield y Ticino.
De 13:00 a 13:15. Zona afectada: localidades de: Dalmacio Vélez Sarsfield y Ticino.
Santa María
De 07:50 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Sector Santa María y Villa Cairo.
De 10:50 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Sector Santa María y Villa Cairo.
Villa Ciudad de América
De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Estancia Las Mellizas y Bomberos de Villa Ciudad América.
Las Higueras
De 08:30 a 09:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Las Higueras.
De 12:30 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Las Higueras.