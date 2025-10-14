Alto Alegre

De 07:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión.

Río Ceballos y Salsipuedes

De 07:30 a 07:45. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Río Ceballos: barrios El Caracol, Libertador San Martín, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda y Villa Los Altos. Localidad de Salsipuedes: barrios Villa La Selva, Oro Verde, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito Sección M, Las Torres, El Pueblito, Belo Horizonte, Potrero del Alto y Camino al Cuadrado.

De 10:15 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Río Ceballos: barrios El Caracol, Libertador San Martín, Villa Corema, Los Nogales Norte, La Lucinda y Villa Los Altos. Localidad de Salsipuedes: barrios Villa La Selva, Oro Verde, Reconquista, El Sauce, Plasman Amuchástegui, El Pueblito Sección M, Las Torres, El Pueblito, Belo Horizonte, Potrero del Alto y Camino al Cuadrado.

Salsipuedes

De 07:30 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Las Tejas, Centro y Villa Silvina.

Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira

De 07:30 a 07:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Dalmacio Vélez

De 07:30 a 07:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Dalmacio Vélez Sarsfield y Ticino.

De 13:00 a 13:15. Zona afectada: localidades de: Dalmacio Vélez Sarsfield y Ticino.

Santa María

De 07:50 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Sector Santa María y Villa Cairo.

De 10:50 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Sector Santa María y Villa Cairo.

Villa Ciudad de América

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Estancia Las Mellizas y Bomberos de Villa Ciudad América.

Las Higueras

De 08:30 a 09:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Las Higueras.

De 12:30 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Las Higueras.