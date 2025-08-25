Colazo, James Craik y Las Junturas

De 07:40 a 07:50. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

De 17:00 a 17:10. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Bialet Massé, Tanti y Villa Santa Cruz del Lago

De 08:45 a 09:00. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago y sector Ruta Nacional Nº 38. Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago.

Parque Síquiman

De 09:00 a 11:00. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Localidad de Villa Parque Siquiman, en forma parcial.

De 11:00 a 11:15. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Localidad de Bialet Massé: barrio Mirador del Lago y sector Ruta Nacional Nº 38. Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago.

Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho

De 13:00 a 17:00. Motivo: Instalación De Nuevos Distribuidores.