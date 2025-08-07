Villa María

De 07:00 a 07:10. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Centro Sur en perímetro comprendido por las calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcano; General Paz.

Villa Nueva

De 07:00 a 07:10. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Pinar de las Tejas, San Antonio, Agua Clara, Ecotec, Costa de Oro, Prado Español, Rincón Escondido, Miraflores y Centro Empleados de Comercio.

Saldan

De 08:30 a 11:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: barrio San Francisco, en forma total.

Córdoba

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Polo logístico Punto II.

San Clemente

De 09:00 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidad de San Clemente y alrededores.