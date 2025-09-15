Servicios
Epec confirmó nuevos cortes programados para este martes en Córdoba
La empresa informó que las interrupciones del suministro afectarán a zonas de la capital y del interior.
Alejandro Roca
De 07:30 a 07:35. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de Alejandro Roca, Reducción, Las Acequias y Golden Penaut.
Córdoba
De 08:30 a 12:30. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrio Residencial Sur, en forma parcial.
Serrezuela
De 13:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: localidades de Serrezuela, Loma Negra, Piedrita Blanca, El Chacho, El Quicho, Cachi Yuyo y Polígono militar.