Córdoba

De 08:00 a 13:30. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: barrio, José Ignacio Díaz 3º Sección, en forma parcial.

De 09:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Cerro La Colmena.

Canals y Santa María

De 06:15 a 07:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Localidades de Canals y Santa María.

De 14:30 a 15:15. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Localidades de Canals y Santa María.

Villa Carlos Paz

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: barrio: Centro Nuevo, en el sector comprendido por las calles: General Paz, Alvear y Pasaje San Ignacio.

Embalse

De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de Embalse y La Cruz.

De 14:30 a 14:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Embalse y La Cruz.

Unquillo

De 08:00 a 08:15. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Villa Diaz, Lomas del Supay, Quebrada Honda, Las Ensenadas, Villa Cabana y Las Marías.

De 08:00 a 11:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrio Los Quebrachitos.

De 10:45 a 11:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Villa Diaz, Lomas del Supay, Quebrada Honda, Las Ensenadas, Villa Cabana y Las Marías.

Villa María

De 14:00 a 17:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Lado sur de la Ruta Nº 9.

Cosquín

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Villa Pan de Azúcar Este, en forma parcial.