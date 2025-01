Con las previsiones posibles, para esta jornada está previsto, nuevamente, diversas tareas de parte de trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Por eso, la cuestión demanda el corte en el servicio de la luz, en diferentes sectores y localidades.

Uno por uno, los trabajos

Córdoba

De 06:15 a 07:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: barrios Finca del Sol, La Pampeana, Campo Norte, ACV Rugby, Chacras de la Villa, San Isidro, La Morada, Antigua Estancia, Norte I, Comarcas y Villa Allende Shopping.

De 07:00 a 08:00

Motivo: Energización De Nueva Acometida Subterránea

Zona afectada: zona comprendida por las calles Bv. San Juan, Calasanz, Duarte Quirós y Pasaje San Agustín en forma parcial.

Villa María

De 07:00 a 07:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Prolongación Bv. Alvear, Paso de los Andes, Puerto Rico y Sarraeta.

De 07:45 a 08:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Fitz Roy, Antártida Argentina y Ramos Mejía.

De 08:30 a 09:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Viedma, Uritorco y Aconquija.

De 09:15 a 10:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Paso de los Libres, Caudillos Federales y Antártida Argentina.

De 10:00 a 10:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Caudillos Federales, Antártida Argentina y Paso de la Patria.

De 10:45 a 11:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Paso de la Patria, Antártida Argentina y Constituyentes.

De 11:30 a 12:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Av. Presidente Perón, Paso de los Libres, Azurduy y Caudillos Federales.

De 12:15 a 13:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Industrial entre calles Antártida Argentina, Paso de los Libres, Azurduy y Caudillos Federales.

De 13:00 a 13:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Pastor Oviedo, Av. Mercedario y Paraguay.

De 13:45 a 14:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Av. Mercedario, Maipo, Salto Grande y Alumine.

De 14:30 a 15:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Paraguay, Alumine, Figueroa Alcorta y Guanacache.

De 15:15 a 16:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Chocón, Paraguay, Las Bahamas y Figueroa Alcorta.

De 16:00 a 16:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Ibera, Figueroa Alcorta, Porfirio Seppey y Catedral.

De 16:45 a 17:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Zona afectada: Barrio Los Olmos entre calles Aconcagua, Ibera, Salto Grande y Chocón.

Arroyo Algodón - Los Zorros

De 17:00 a 17:05

Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión

Zona afectada: Localidades de Arroyo Algodón y Los Zorros.