EPEC dispone cortes programados en el arranque de la semana en Córdoba
La empresa prestataria de la energía realiza diversas tareas en algunos sectores de la provincia. Zonas y horarios afectados.
Lunes
De 08:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: Barrio Costa Azul, en forma parcial.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: Barrios La Cuesta, Las Vertientes y Camino a las 100 curvas.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: Barrios La Cuesta, Las Vertientes y Camino a las 100 curvas.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevos Distribuidores
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.
Martes
De 05:00 a 05:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrios Villa Dalcar, Villa Golf, Quintitas Golf, Aguas Claras, Altos de Alameda, Cipren I, y sector comprendido entre las calles Maipú, Ruta A005, Mártires Riocuartences y Guardias Nacionales.
De 05:40 a 06:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Parque Industrial Cecis, Sector Autódromo, Sector Sociedad Rural, Motel Bunker de Ruta 8, Batallón Holmberg, Sector Parador Don Pedro, Shell Ruta A005 y Godoy Cruz.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio General Paz, en forma parcial.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Los Carolinos, en forma parcial.
De 13:30 a 12:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Alto General Paz, en forma parcial.