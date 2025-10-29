Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Alto Alberdi, Villa Siburu, Villa Alberdi y Villa Urquiza, en forma parcial.

De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: BARRIOS: Los Ciruelos y Cárcano de Horizonte, en forma parcial.

De 13:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Ampliación Panamericano y Mariano Fragueiro, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas, Urca, Urquiza, Parque Tablada y Puente Turín, en forma parcial.

Ballesteros

De 05:30 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: área comprendida por la calles: Ruta 9, Dean Funes, Perón y Del Monte.

San Francisco

De 06:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Cotolengo, en área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros, en forma parcial.

Pueblo Italiano

De 07:00 a 07:05. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.

Bengolea

De 07:00 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora Zona afectada: Localidad de Bengolea.

Tanti

De 09:00 a 09:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sectores de: Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallin, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa Garcia, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

De 09:15 a 10:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio El Cóndor, en forma total; barrios: Los Chañares y Parador de Tanti, en forma parcial y localidad de Villa García.

De 10:45 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sectores de: Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallin, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa Garcia, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

Zerrezuela, Piedrita Blanca, El Chacho, Quicho y Cachiyuyo

De 12:00 a 18:00. Motivo: Instalación De Nuevos Distribuidores.

Mendiolaza y Unquillo

De 13:00 a 17:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Localidad Mendiolaza: Barrio Residencial Centro, en forma total.

De 17:00 a 17:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.