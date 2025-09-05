Epec informó cerca de veinte cortes de luz para este sábado en Córdoba
La empresa provincial de energía indicó que las interrupciones programadas impactarán en diferentes puntos del territorio cordobés.
Córdoba
De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: San Vicente, Crisol Norte, Juniors, en forma parcial.
De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, en forma parcial.
De 15:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: Centro Logístico Córdoba.
Estación General Paz
De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
De 07:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Estación General Paz.
De 11:30 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
Villa Allende
De 07:00 a 07:20. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
De 07:30 a 10:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.
De 10:30 a 10:50. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
San Francisco
De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Barrio Catedral, entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.
Icho Cruz
De 08:15 a 08:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca
Cuesta Blanca
De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Cuesta Blanca, en forma total y Villa Icho Cruz, en forma parcial.
Marcos Juárez
De 13:00 a 16:00. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervención De Epec. Zona afectada: localidades de: General Roca y Saira y sus correspondientes zonas rurales.
Leones
De 13:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Bv. Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Y barrio La Fortuna.
Ucacha
De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Localidades Ucacha y Bengolea.
Río Ceballos
De 13:30 a 14:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Parque Luján, Los Vascos, San Marcos, La Adelina, Bela Vista, Villa Catalina y Camino Santo Domingo.
De 16:00 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.