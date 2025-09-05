Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: San Vicente, Crisol Norte, Juniors, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, en forma parcial.

De 15:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: Centro Logístico Córdoba.

Estación General Paz

De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.

De 07:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Estación General Paz.

De 11:30 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.

Villa Allende

De 07:00 a 07:20. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.

De 07:30 a 10:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.

De 10:30 a 10:50. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.

San Francisco

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Barrio Catedral, entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.

Icho Cruz

De 08:15 a 08:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca

Cuesta Blanca

De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Cuesta Blanca, en forma total y Villa Icho Cruz, en forma parcial.

Marcos Juárez

De 13:00 a 16:00. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervención De Epec. Zona afectada: localidades de: General Roca y Saira y sus correspondientes zonas rurales.

Leones

De 13:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Bv. Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Y barrio La Fortuna.

Ucacha

De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Localidades Ucacha y Bengolea.

Río Ceballos

De 13:30 a 14:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Parque Luján, Los Vascos, San Marcos, La Adelina, Bela Vista, Villa Catalina y Camino Santo Domingo.

De 16:00 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.