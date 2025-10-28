Epec informó cortes programados para este miércoles en Córdoba
La empresa provincial de energía indicó las zonas afectadas en la capital y en el interior.
Córdoba
De 08:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Autódromo, en forma parcial.
De 07:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: loteo Terranostra I y II, en forma total.
Río Cuarto
De 04:00 a 04:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Macrocentro Sector Sur, en calles: Paunero, Perón, Mendoza, Italia, Godoy Cruz, Humberto Primero, Laprida y Bernardo O ¿Higgins.
Laborde y Wenceslao Escalante
De 06:30 a 07:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Pascanas
De 07:20 a 07:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Pascanas.
Cosquín
De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Villa Pan de Azúcar, La Toma, Alto Cementerio y Las Tunas.
Cruz del Eje
De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Mitre, San Antonio, La Curva, Malvinas, Los Altos, Leopoldo Herrera, Tiro Federal, Fátima, zona Ruta 38 , Ruta 16 y Panamericana.
Villa Giardino
De 14:30 a 15:30. Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea. Zona afectada: barrio Portecelo y zona del hotel Luz y Fuerza.