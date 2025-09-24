Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: barrio Talleres Sud, Cabral, José Ignacio Díaz, Estrada y El Progreso, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Argüello y Los Nogales en forma parcial.

Vikuña Mackena

De 14:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.

Villa Valeria

De 14:00 a 14:05. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi.

De 16:00 a 16:05. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi.