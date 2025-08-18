Córdoba interior

De 08:00 a 08:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidades de Colazo, James Craik y Las Junturas.

De 13:00 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidades de Colazo, James Craik y Las Junturas.



Córdoba capital

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Los Carolinos, en forma parcial.

