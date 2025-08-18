Sociedad
Epec informó sobre cortes programados en Córdoba para este martes
La empresa provincial indicó que afectarán a zonas de la capital y del interior. La lista completa.
Córdoba interior
De 08:00 a 08:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidades de Colazo, James Craik y Las Junturas.
De 13:00 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidades de Colazo, James Craik y Las Junturas.
Córdoba capital
De 08:30 a 11:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Los Carolinos, en forma parcial.