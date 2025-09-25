Villa María

De 07:00 a 07:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial. En barrio Rivadavia: área comprendida entre las calles Ramos Mejía, Periodistas Argentinos, Av. Presidente Perón, Bolívar y Av. Hipólito Irigoyen. En barrio Centro: área comprendida entre las calles Av. Irigoyen/Alem, La Rioja, Chile/Pellegrini y Mendoza. En barrio Rivadavia: área comprendida entre las calles Bv. Sarmiento, Bv. Marcelo T. de Alvear, Piedras, H. Irigoyen y 9 de Julio. En barrio Centro Sur: área comprendida entre las calles Bv. Sarmiento, Bv. Marcelo T. de Alvear, Buenos Aires y Carlos Pellegrini. En barrio General Lamadrid: área comprendida las entre calles Bv. Sarmiento, Bv. Marcelo T de Alvear, General Lamadrid y Entre Ríos. En barrio Centro: calles San Juan, Bv España, Corrientes y San Martin.

Cosquín

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Barrios San José Obrero y La Mandinga.

Tanti

De 08:45 a 09:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

De 09:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Villa García.

De 12:00 a 12:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti

Cruz del Eje

De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Mitre, San Antonio, La Curva, Malvinas Argentinas, Leopoldo Herrera, Aeródromo, Pozo Cavado, Tiro Federal, Fátima, Cementerio, Independiente y Centro.

Embalse

De 13:00 a 17:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidades de Embalse y La Cruz.