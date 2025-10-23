Ballesteros

De 05:30 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Sector comprendido por las calles Ruta Nacional Nº 9, Dean Funes, Presidente Perón y Del Monte.

Córdoba



De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Sector comprendido por Callejón Mauri, entre Camino San Carlos y Camino 60 Cuadras, en forma parcial.



De 15:30 a 17:00. Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea. Zona afectada: calle Santa Rosa, entre Paseo De La Reforma y Vieytes.