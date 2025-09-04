Epec informó una decena de cortes de luz en Córdoba para este viernes
La empresa provincial indicó las zonas afectadas en la capital y en el interior del territorio cordobés.
Córdoba
De 08:30 a 10:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Villa Maurizzi, en forma parcial.
De 15:00 a 16:00. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Complejo Sonoma Rivera.
De 09:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Sector de Camino a Santa Bárbara y Autopista Córdoba Rosario km. 690-700, en forma total.
Tanti
De 08:30 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Villa Parque Lago San Roque.
General Cabrera
De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Barrio Argentino, entre calles Circunvalación Oeste, Circunvalación Norte y Salta.
Cruz del Eje
De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Santa Rosa en forma parcial, Desamparados en forma total, La Rinconada en forma total, La Curva Parcial, Matadero en forma total y zona del Pantanillo en forma total.
Río Cuarto
De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Sector comprendido por calles Saavedra, Suipacha, Av. Sabattini e Irigoyen.
Río Ceballos
De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
Charras y Olaeta
De 08:00 a 08:45. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora.
Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pasco y Ucacha
De 16:30 a 16:45. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión.