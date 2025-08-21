EPEC programa cortes de energía por obras para este jueves en Córdoba
Diversas localidades son afectadas por las interrupciones, dispuestas en medio de diversas tareas de la firma prestataria.
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios Nicolás Avellaneda (entre calles Intendente Maciel, Bv. Vélez Sarsfield, Patagones, Salta, Intendente De La Colina y San Juan), Felipe Botta, Solares del Norte, Francisco García, La Arboleda, Valle Escondido, Área 158, Aeropuerto, Las Margaritas y Mariapolis.
De 08:00 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrio Tierra Alta, en forma parcial.
De 13:00 a 13:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: PASCANAS
Zona afectada: Localidad de Pascanas.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA RUMIPAL
Zona afectada: Localidad de Villa Rumipal, barrio El Corcovado y El Torreón del Departamento de Calamuchita.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Solares de San Alfonso, San Clemente y La Amalia.
De 17:00 a 17:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
