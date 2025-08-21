De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios Nicolás Avellaneda (entre calles Intendente Maciel, Bv. Vélez Sarsfield, Patagones, Salta, Intendente De La Colina y San Juan), Felipe Botta, Solares del Norte, Francisco García, La Arboleda, Valle Escondido, Área 158, Aeropuerto, Las Margaritas y Mariapolis.
De 08:00 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrio Tierra Alta, en forma parcial.
De 13:00 a 13:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: PASCANAS
Zona afectada: Localidad de Pascanas.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA RUMIPAL
Zona afectada: Localidad de Villa Rumipal, barrio El Corcovado y El Torreón del Departamento de Calamuchita.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Solares de San Alfonso, San Clemente y La Amalia.
De 17:00 a 17:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
