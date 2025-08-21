Córdoba

De 07:30 a 09:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Autódromo, en forma total.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Marechal y Alto Alberdi, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Villa Azalais, en forma parcial.

De 09:00 a 13:30. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Barrio Ameghino Sud, entre calles Av. Fuerza Aérea, Graham Bell, Champaquí y Fleming, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Malvinas Argentinas 2º y 3º, Ampliación Malvinas Argentinas, La Floresta y Zona Rural, sector Ruta 19 km 13, en forma parcial.

Marcos Juárez

De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector Este, Noreste, Centro y sectores rurales.

De 12:45 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector Este, Noreste, Centro y sectores rurales.

Los Cocos

De 10:00 a 13:00. Motivo: Instalación De Reconectador. Zona afectada: Barrio El Descanso y Cerro La Rosilla.