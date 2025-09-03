Escándalo de filtración en Tribunales: renunció el funcionario judicial imputado
El defensor público Eduardo Caeiro presentó su renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia. La investigación a cargo del fiscal Enrique Gavier tiene cinco acusados.
El defensor público Eduardo Caeiro presentó su renuncia en el Poder Judicial de Córdoba mientras avanza la investigación en su contra por una presunta filtración de un examen para beneficiar a cuatro aspirantes.
El resultado de los exámenes que rindieron Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini motivó la denuncia del gremio judicial.
Las cuatro pretendían acceder a cargos de prosecretario/a letrado/a destinados a desempeñar funciones de auxiliar colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
El escándalo que estalló en los pasillos de los tribunales de Córdoba llevó a que, el doce de mayo, los cinco implicados fueran imputados por violación de secretos.
El catorce de agosto pasado, el Juzgado de Control y Faltas nº 7 rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por el defensor público Eduardo S. Caeiro y la concursante Paz María Sonzini Astudillo.
Después de la presentación de la renuncia, el Tribunal Superior de Justicia deberá aceptarla y remitirla al gobernador Martín Llaryora.
La investigación sobre la presunta filtración del examen está a cargo del fiscal provincial Enrique Gavier.