El defensor público Eduardo Caeiro presentó su renuncia en el Poder Judicial de Córdoba mientras avanza la investigación en su contra por una presunta filtración de un examen para beneficiar a cuatro aspirantes.

El resultado de los exámenes que rindieron Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini motivó la denuncia del gremio judicial.

Las cuatro pretendían acceder a cargos de prosecretario/a letrado/a destinados a desempeñar funciones de auxiliar colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.

El escándalo que estalló en los pasillos de los tribunales de Córdoba llevó a que, el doce de mayo, los cinco implicados fueran imputados por violación de secretos.

Ver: Ayuda indebida en un concurso judicial: rechazaron la defensa de Eduardo Caeiro



El catorce de agosto pasado, el Juzgado de Control y Faltas nº 7 rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por el defensor público Eduardo S. Caeiro y la concursante Paz María Sonzini Astudillo.

Después de la presentación de la renuncia, el Tribunal Superior de Justicia deberá aceptarla y remitirla al gobernador Martín Llaryora.

La investigación sobre la presunta filtración del examen está a cargo del fiscal provincial Enrique Gavier.