Este lunes, el bloque de la Unión Cívica Radical adelantó que pedirá el juicio político del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En una conferencia de prensa encabezada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, legisladores y dirigentes del partido adelantaron que solicitarán el apartamiento de Quinteros, como así también el del jefe de la Policía de Córdoba, Comisario general Héctor Leonardo Gutiérrez.

Enfurecido por el nuevo escándalo desprendido tras la detención del director de la Policía Caminera y otros agentes acusados de integrar una red delictiva dentro de la fuerza, De Loredo marcó: “No alcanza con la renuncia del ministro, se debe desplazar al jefe también”.

El director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido e imputado por una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, extorsión, peculado y enriquecimiento ilícito.

Durante el discurso, el radical no descartó la intervención de la fuerza. “Se puede hacer con ex jefes de la policía que no estén salpicados por estos hechos, hasta tanto se normalice la gestión”, sostuvo.

El legislador encasilló la situación dentro de una “corrupción estructural de 26 años de peronismo”, que según dijo ya involucra a distintos sectores de las fuerzas de seguridad: “La subjefatura, el servicio penitenciario, la dirección de bomberos, la policía antinarcotráfico y ahora la Caminera”.

“Vamos a buscar el número y vamos a impulsar el juicio político en la Legislatura provincial”, dijo De Loredo.

También se pronunció el presidente del comité provincia de la UCR, Marcos Ferrer, quien salió a cargar contra el silencio del Ejecutivo. “El ministro es una anécdota. Todos los casos que se han repetido requieren de una decisión del gobernador. La gente ya no cree en los de azul y eso es lo grave”, remarcó.

Matías Gvozdenovich, presidente del bloque, expresó: “hace tiempo venimos dialogando con el resto de las fuerzas que componen esta Legislatura pidiendo el apartamiento de Quinteros. Lo de la caminera es solo el último eslabón de una cadena de irregularidades”.