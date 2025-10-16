La escuela provincial que funciona de manera articulada con la Fundación del padre Mariano Oberlín sufrió dos robos durante esta semana.

El día lunes, por la noche, los ladrones ingresaron al edificio y se llevaron el aire acondicionado. En la noche del martes, fue sustraído el motor que se encuentra por afuera.

"Si ven que es fácil y nadie hace nada en una semana nos desmantelan la escuela", lamentó Oberlín en diálogo con Canal 10.

Por la hora en que ocurrieron los hechos, en la madrugada, los vecinos no escucharon nada. En ese marco, el sacerdote lamentó los hechos delictivos y planteó que es necesaria más seguridad.

“Estaría bueno que entre todos los vecinos cuidemos eso, a la mayoría le gusta la escuela”, señaló Oberlín.