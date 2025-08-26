Estado, proscripción y democracia: charla en Córdoba con personalidades destacadas

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba invita a una charla que se desarrollará este miércoles 27 de agosto a las 18:00 en la Casa Histórica de la CGT (Avenida Vélez Sarsfield 137) con entrada libre y gratuita.

El eje temático de la charla girará en torno a la proscripción como uno de los riesgos que enfrenta hoy el Estado de Derecho y las garantías democráticas en Argentina. El encuentro reunirá a referentes sociales, religiosos, políticos, sindicales y judiciales de Córdoba y el país.

Panelistas invitados:

El ex Juez Federal Carlos Rozanski .

. Jaime Díaz Gavier , ex Juez que presidió el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en La Megacausa La Perla, D2 y Campo de la Ribera.

, ex Juez que presidió el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en La Megacausa La Perla, D2 y Campo de la Ribera. El sacerdote Mariano Oberlin .

. La Sec. Gral del Sindicato Gráficos de Córdoba, Hilda Bustos .

. Bea Silvera, integrante de La Garganta Poderosa y referenta social de barrio Yapeyú.

En el comunicado, la Mesa sostiene que el encuentro es una gran oportunidad para “reflexionar sobre los riesgos actuales que atraviesa el sistema democrático argentino y la vigencia de las garantías constitucionales”.

Una instancia de análisis y debate sobre las amenazas de la actualidad que ponen en jaque a las instituciones de la vida democrática del país.